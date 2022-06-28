Расходы свердловской казны увеличат на 23 миллиарда рублей

На ежемесячное пособие на детей в возрасте от 8 до 17 лет предусмотрено 3,2 млрд рублей. Фото: Павел Ворожцов

Это стало возможным благодаря изменениям, которые внесли в текущий областной бюджет. Деньги планируют направить, в том числе, на поддержку жителей Свердловской области.

"По итогам первого квартала 2022 года бюджет региона показал позитивную динамику по налоговым и неналоговым доходам. Изменения обусловлены в основном увеличением налога на прибыль организаций. Это позволяет не только профинансировать социальные расходы, но и взять на себя часть расходов инвестиционного характера", — отметил министр финансов Свердловской области Александр Старков.

Бюджет Свердловской области сохранит социальную направленность. Денежные средства будут распределяться следующим образом:

— на ежемесячное пособие на детей в возрасте от 8 до 17 лет предусмотрено 3,2 млрд рублей;

— на соцподдержку, исходя из нового МРОТ, — 662 млн рублей;

— на увеличение зарплаты различных категорий бюджетников — 4,8 млрд рублей;

— на переселение из аварийного жилищного фонда — 312 млн рублей;

— на обеспечение детей-сирот благоустроенным жильем — 109 млн рублей.

В "новом" бюджете также будут учтены средства на работу по предотвращению коронавирусной инфекции, поддержку сельхозтоваропроизводителей, повышение доступности пригородных перевозок, тушение лесных пожаров, благоустройство и другие мероприятия.

Кроме того, на 450 млн рублей планируют увеличить расходы на инфраструктурное развитие "атомных городов", закладываются дополнительные средства на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения и образования в муниципалитетах, завершение строительства объектов международных студенческих игр, подготовку к 300-летию Екатеринбурга и Нижнего Тагила.

"Так, в новой редакции бюджета запланированы средства на лизинговые платежи для приобретения автобусов и уборочной техники в Екатеринбурге, благоустройство Литературного квартала в уральской столице, строительство моста через Нижнетагильский пруд", — сообщает департамент информполитики Свердловской области.

На заседании Заксобрания депутаты согласовали уточненные параметры бюджета на 2022 год: доходы — 369,4 миллиарда рублей, расходы — 380,6 млрд. Также парламентарии утвердили отчет Минфина "Об исполнении бюджета Свердловской области в 2021 году".

"Положительная динамика, набранная в 2021 году, продолжается и в текущем году. Мы сегодня рассматриваем внесение изменений в закон "Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов". Дополнительно выделяются более 22,5 миллиардов рублей на решение вопросов, в числе которых есть и те направления, которые депутаты Законодательного собрания обозначали при подготовке проекта областного бюджета на 2022 год. Это и дорожное строительство, и возведение социальных объектов, и поддержка семей с детьми, и многие другие вопросы. Выделение дополнительных средств говорит о том, что Свердловская область продолжает динамично развиваться, несмотря на внешнее давление, оказываемое на нашу страну", — подчеркнула председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.