В Камышлове 56 детей-сирот получили собственное жилье

В квартирах выполнена чистовая отделка и установлена вся необходимая сантехника. Фото: Галина Соловьева

В рамках губернаторской программы еще 56 детей-сирот из Камышлова получили ключи от нового жилья. Фонд жилищного строительства Свердловской области направил на закупку квартир 114,6 млн рублей — все они расположены в одной четырехэтажной новостройке.

Площадь каждой квартиры составляет 33–34 квадратных метра, выполнена чистовая отделка и установлена вся необходимая сантехника, не хватает только мебели.

В отделе опеки и попечительства управления соцполитики Камышлова рассказали, что новоселы довольны квартирами: они внимательно осмотрели все комнаты, сняли показания счетчиков, подписали необходимые документы и получили ключи от жилья.

"Я очень рада. Впечатлило буквально все — и размеры комнаты, и широкая прихожая, в которую легко войдет шкаф-купе, и планировка, и большие окна. Сейчас мне необходимо приобрести мебель на первое время, а потом можно отметить новоселье с близкими друзьями", — рассказала владелица новой квартиры Анастасия Мусихина.

Сейчас Анастасия живет в общежитии профучилища-интерната для инвалидов. При этом она уже получила специальность и готова работать на производстве, отмечают в департаменте информполитики Свердловской области.

Всего в 2022 году на обеспечение свердловских детей-сирот квартирами по поручению главы Среднего Урала было направлено 1,7 млрд рублей.