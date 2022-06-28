Губернатор Евгений Куйвашев пообещал помочь семье из Шабровского, у которой сгорел дом

Семья успела прожить в старом жилье всего четыре года. Фото: telegram-канал Евгения Куйвашева

К губернатору Свердловской области обратился 37-летний Валерий Чусовитин, который рассказал, что год назад у его семьи сгорела квартира в поселке Шабровском, взятая в ипотеку. Глава региона отметил, что минспоцполитики уже разобралось в вопросе и поможет семье получить бесплатное жилье или участок.

По словам Валерия Чусовитина, сейчас он, его жена и двое детей живут в съемной квартире, купить новое жилье не могут, так как материнский капитал пошел на первоначальный взнос по ипотеке за сгоревшую квартиру. Семья успела прожить там всего четыре года.

Глава региона отметил, что семья скромная, новую квартиру не просят — хотя бы земельный участок, отец семейства готов сам построить дом. В сгоревшем жилье Валерий сам достроил кухню площадью 18 квадратных метров и баню.

"Валерий Александрович, в вашем вопросе разобралось минсоцполитики Свердловской области. Они должны направить вам письмо и разъяснить, какие документы от вас нужны, чтобы претендовать на бесплатный участок или жилье. Надеюсь, в министерстве ответят быстро и помогут семье Чусовитиных пройти все инстанции без проволочек", — пишет губернатор в своем telegram-канале.