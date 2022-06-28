День семьи, любви и верности стал официальным праздником в России

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила/Илья Колесов

День семьи, любви и верности, отмечаемый 8 июля, стал официальным праздником в России. Соответствующий указ подписал сегодня президент РФ Владимир Путин.

"В целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи постановляю: установить День семьи, любви и верности и отмечать его 8 июля", — говорится в тексте указа.

Напомним, 8 июля православная церковь традиционно чтит память покровителей семьи и брака — святых благоверных князя Петра и княгини Февронии, Муромских чудотворцев. С 2008 года этот праздник известен в России как День семьи, любви и верности.