Темы дня

Общество
28 июня 2022, 19:14

День семьи, любви и верности стал официальным праздником в России

  Юлия Пастух
Семья

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила/Илья Колесов

День семьи, любви и верности, отмечаемый 8 июля, стал официальным праздником в России. Соответствующий указ подписал сегодня президент РФ Владимир Путин.

"В целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи постановляю: установить День семьи, любви и верности и отмечать его 8 июля", — говорится в тексте указа.

Напомним, 8 июля православная церковь традиционно чтит память покровителей семьи и брака — святых благоверных князя Петра и княгини Февронии, Муромских чудотворцев. С 2008 года этот праздник известен в России как День семьи, любви и верности.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
28.06.2022, 20:19 / Общество
Ветераны госпиталя свердловского главка МВД навестили раненых в ходе спецоперации бойцов
28.06.2022, 19:30 / Спорт
Скончался ветеран футбольного «Уралмаша» Евгений Сесюнин
28.06.2022, 19:18 / Общество
Екатеринбургский хакер может получить тюремный срок за аферы в видеоиграх
28.06.2022, 19:14 / Общество
День семьи, любви и верности стал официальным праздником в России
28.06.2022, 18:33 / Экономика
Губернатор Свердловской области обсудил с главой "Россети Урал" развитие электросетевой инфраструктуры