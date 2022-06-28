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Общество
28 июня 2022, 20:19

Ветераны госпиталя свердловского главка МВД навестили раненых в ходе спецоперации бойцов

  Юлия Пастух
Бойцы в госпитале

Бойцам передали письма от детей сотрудников полиции с пожеланиями скорейшего выздоровления и со словами благодарности. Фото: администрация Екатеринбурга

Председатель совета ветеранов медсанчасти свердловского главка МВД Майя Херхеулидзе с коллегами из УМВД по Екатеринбургу и Верх-Исетскому району города посетили раненых в ходе спецоперации на Украине бойцов, которые находятся на лечении в окружном военном госпитале.

Видео: ТВ ГУ МВД

Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, гости подарили бойцам фруктовые наборы и письма от детей сотрудников полиции с пожеланиями скорейшего выздоровления и со словами благодарности. Также для солдат подготовили небольшой концерт. 

"Раненые бойцы со слезами на глазах приняли гостей и высказали слова признательности за то, что их проведали, за оказанное внимание и моральную поддержку. А когда таковая имеется в реальной жизни, то и раны заживают быстрее. Те, кто борется с современным фашизмом, должны знать, что большинство людей нашей страны свою армию любят, ценят и верят в ее победу", — отметил полковник Горелых. Также ветераны возложили цветы к мемориальному комплексу в честь погибших во время Великой Отечественной войны сотрудников госпиталя. 

Областная газета Свердловской области

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