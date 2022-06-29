В поселке Горном открыли модульный фельдшерский пункт

Фото: департамент информполитки Свердловской области

Медицинская помощь теперь стала доступна не только для 600 жителей поселка Горного, но и деревень Бекленищева, Перебор, Смолинское, Ключи.

ФАП соответствует всем современным требованиям, приспособлен для посещения людьми с ограниченными возможностями здоровья. В новом здании есть отделение для приема пациентов, процедурный и прививочный кабинеты, а также организована комфортная зона ожидания. Фельдшер на месте оказывает не только плановую, но и неотложную и экстренную помощь.

Снять ЭКГ, измерить уровень сахара в крови, внутриглазное давление в новом фельдшерско-акушерском пункте пациенты тоже смогут. Кроме того, подключение к интернету позволит специалистам выдавать электронные больничные листы, проводить телемедицинские консультации и вести медкарты в электронном виде.

"Первый фельдшерско-акушерский пункт в поселке Горном был открыт в 1950 году. Конечно же, здание уже ветхое, старое, деревянное, где не было даже водопровода. Поэтому мы особенно рады получить такое модульное современное строение и дальше работать на благо наших жителей", — говорит главный врач Каменской ЦРБ Юлия Ермолаева.

Установка модульных фельдшерских пунктов — результат реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. В этом году на Среднем Урале планируют установить еще 18 ФАПов.