Многодетным семьям расширят возможности льготного погашения ипотеки

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Сегодня на заседании Госдумы депутаты приняли закон, который расширяет возможности льготного погашения ипотеки многодетными семьями. У родителей появится возможность гасить кредит средствами маткапитала, даже если одним из собственников жилья является ребенок.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, сейчас в рамках госпрограммы при рождении третьего и последующих детей в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родители получают выплату, которую могут направить на оплату части задолженности и процентов по жилищным кредитам. Но эта мера не работает, если одним из собственников жилья является ребенок.

"Банки просто отказывают таким семьям в погашении кредитных обязательств", — добавил Вячеслав Володин.

Согласно принятой законодательной инициативе, многодетные семьи смогут погашать ипотеку даже при условии, что одним из собственников является ребенок. Дополнительно законопроектом продляется период (до 31 декабря 2023 года), в течение которого матери или отцу (заемщикам по ипотечному кредиту) дается право на меры господдержки.

Кроме того, документ предлагает установить срок на полное или частичное погашение многодетными родителями обязательств по ипотечным жилищным кредитам до 1 июля 2024 года.