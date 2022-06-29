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Общество
29 июня 2022, 20:24

В Екатеринбурге сожгут зараженные трипсом гвоздики из Колумбии

  Юлия Пастух
Гвоздика

Фото: Управление Россельхознадзора по Свердловской области

Сотрудники Россельхознадзора по Свердловской области обнаружили партию из 350 зараженных гвоздик, которые привезли в регион из Колумбии.

В цветах был обнаружен карантинный вредитель — калифорнийский цветочный трипс. По информации Россельхознадзора, он чрезвычайно опасен, так как практически всеяден и уничтожает растения.

Также трипс является переносчиком множества опасных заболеваний — в частности, вируса пятнистого увядания томата. Основные его признаки на растениях: светлые пятна или полосы с четкими краями и очень мелкие темные пятна. 

В России это насекомое впервые обнаружили в начале 90-х годов прошлого века, когда его завезли вместе с цветами.

В ближайшее время зараженную партию гвоздик сожгут.

Областная газета Свердловской области

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