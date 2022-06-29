В Екатеринбурге сожгут зараженные трипсом гвоздики из Колумбии

Сотрудники Россельхознадзора по Свердловской области обнаружили партию из 350 зараженных гвоздик, которые привезли в регион из Колумбии.
В цветах был обнаружен карантинный вредитель — калифорнийский цветочный трипс. По информации Россельхознадзора, он чрезвычайно опасен, так как практически всеяден и уничтожает растения.
Также трипс является переносчиком множества опасных заболеваний — в частности, вируса пятнистого увядания томата. Основные его признаки на растениях: светлые пятна или полосы с четкими краями и очень мелкие темные пятна.
В России это насекомое впервые обнаружили в начале 90-х годов прошлого века, когда его завезли вместе с цветами.
В ближайшее время зараженную партию гвоздик сожгут.