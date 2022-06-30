В Екатеринбурге ограничат движение транспорта во время крестного хода

С 16 по 17 июля в уральской столице ограничат движение транспорта по нескольким улицам города. Связано это с проведением крестного хода, который проследует от Архиерейского подворья Храма на Крови до Мужского монастыря святых царственных страстотерпцев в Ганиной яме.
Закрытыми окажутся следующие участки:
— улица Царская (от улицы Первомайской до улицы Дзержинского) с 15:00 16 июля до 03:00 17 июля;
— улица Толмачева (от улицы Первомайской до проспекта Ленина) с 02:30 до 08:00 17 июля;
— проспект Ленина (от улицы Карла Либкнехта до улицы Репина) с 02:30 до 08:00 17 июля;
— улица Татищева (от улицы Репина до улицы Токарей) с 02:30 до 08:00 17 июля;
— улица Токарей (от улицы Татищева до улицы Кирова) с 02:30 до 08:00 17 июля;
— улица Бебеля (от улицы Кирова до улицы Готвальда) с 02:30 до 08:00 17 июля;
— нечетная сторона улицы Халтурина (от улицы Готвальда до улицы Технической) с 02:30 до 08:00 17 июля;
— улица Техническая (от улицы Бебеля до улицы Решетской) с 02:30 до 08:00 17 июля;
— улица Решетская (от улицы Технической до улицы Леваневского) с 02:30 до 08:00 17 июля;
— улица Леваневского (от улицы Решетской до автодороги в поселок Шувакиш) с 02:30 до 08:00 17 июля;
— автодорога в поселок Шувакиш (от улицы Леваневского до улицы Зеленой) с 02:30 до 08:00 17 июля;
— улица Зеленая (от автодороги в поселок Шувакиш до проезда Первый) с 02:30 до 08:00 17 июля.
Кроме того, будет запрещена парковка автомобилей на улице Царской (от улицы Первомайской до улицы Дзержинского) с 08:00 16 июля до 03:00 17 июля.
Городские власти просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.