Темы дня

Общество
30 июня 2022, 14:59

В Екатеринбурге ограничат движение транспорта во время крестного хода

  Влад Гашенко
Крестный ход

Фото: Павел Ворожцов

С 16 по 17 июля в уральской столице ограничат движение транспорта по нескольким улицам города. Связано это с проведением крестного хода, который проследует от Архиерейского подворья Храма на Крови до Мужского монастыря святых царственных страстотерпцев в Ганиной яме.

Закрытыми окажутся следующие участки: 

— улица Царская (от улицы Первомайской до улицы Дзержинского) с 15:00 16 июля до 03:00 17 июля;

— улица Толмачева (от улицы Первомайской до проспекта Ленина) с 02:30 до 08:00 17 июля;

— проспект Ленина (от улицы Карла Либкнехта до улицы Репина) с 02:30 до 08:00 17 июля;

 — улица Татищева (от улицы Репина до улицы Токарей) с 02:30 до 08:00 17 июля;

— улица Токарей (от улицы Татищева до улицы Кирова) с 02:30 до 08:00 17 июля;

— улица Бебеля (от улицы Кирова до улицы Готвальда) с 02:30 до 08:00 17 июля;

— нечетная сторона улицы Халтурина (от улицы Готвальда до улицы Технической) с 02:30 до 08:00 17 июля;

— улица Техническая (от улицы Бебеля до улицы Решетской) с 02:30 до 08:00 17 июля;

— улица Решетская (от улицы Технической до улицы Леваневского) с 02:30 до 08:00 17 июля;

— улица Леваневского (от улицы Решетской до автодороги в поселок Шувакиш) с 02:30 до 08:00 17 июля;

— автодорога в поселок Шувакиш (от улицы Леваневского до улицы Зеленой) с 02:30 до 08:00 17 июля;

— улица Зеленая  (от автодороги в поселок Шувакиш до проезда Первый) с 02:30 до 08:00 17 июля.

Кроме того, будет запрещена парковка автомобилей на улице Царской (от улицы Первомайской до улицы Дзержинского) с 08:00 16 июля до 03:00 17 июля.

Городские власти просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
30.06.2022, 17:09 / Общество
В Екатеринбурге на выходных синоптики обещают теплую погоду без дождей
30.06.2022, 16:51 / Общество
В Екатеринбурге автобус сбил ребенка на самокате
30.06.2022, 16:23 / Общество
Мошенница украла у пенсионеров более 800 тысяч под предлогом покупки продуктов
30.06.2022, 16:04 / Общество
За фейки работу СМИ могут приостановить во внесудебном порядке
30.06.2022, 15:53 / Экономика
Василий Козлов назвал самую востребованную меру поддержки бизнеса на Среднем Урале