В Екатеринбурге ограничат движение транспорта во время крестного хода

Фото: Павел Ворожцов

С 16 по 17 июля в уральской столице ограничат движение транспорта по нескольким улицам города. Связано это с проведением крестного хода, который проследует от Архиерейского подворья Храма на Крови до Мужского монастыря святых царственных страстотерпцев в Ганиной яме.

Закрытыми окажутся следующие участки:

— улица Царская (от улицы Первомайской до улицы Дзержинского) с 15:00 16 июля до 03:00 17 июля;

— улица Толмачева (от улицы Первомайской до проспекта Ленина) с 02:30 до 08:00 17 июля;

— проспект Ленина (от улицы Карла Либкнехта до улицы Репина) с 02:30 до 08:00 17 июля;

— улица Татищева (от улицы Репина до улицы Токарей) с 02:30 до 08:00 17 июля;

— улица Токарей (от улицы Татищева до улицы Кирова) с 02:30 до 08:00 17 июля;

— улица Бебеля (от улицы Кирова до улицы Готвальда) с 02:30 до 08:00 17 июля;

— нечетная сторона улицы Халтурина (от улицы Готвальда до улицы Технической) с 02:30 до 08:00 17 июля;

— улица Техническая (от улицы Бебеля до улицы Решетской) с 02:30 до 08:00 17 июля;

— улица Решетская (от улицы Технической до улицы Леваневского) с 02:30 до 08:00 17 июля;

— улица Леваневского (от улицы Решетской до автодороги в поселок Шувакиш) с 02:30 до 08:00 17 июля;

— автодорога в поселок Шувакиш (от улицы Леваневского до улицы Зеленой) с 02:30 до 08:00 17 июля;

— улица Зеленая (от автодороги в поселок Шувакиш до проезда Первый) с 02:30 до 08:00 17 июля.

Кроме того, будет запрещена парковка автомобилей на улице Царской (от улицы Первомайской до улицы Дзержинского) с 08:00 16 июля до 03:00 17 июля.

Городские власти просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.