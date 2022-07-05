Госдума РФ приняла закон об объединении ФСС и ПФР

Фонд пенсионного и социального страхования будет создан 1 января 2023 года. Фото: пресс-служба Госдумы

Депутаты Госдумы РФ в третьем чтении рассмотрели закон об объединении Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования. По словам председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, единый фонд повысит доступность услуг и упростит гражданам получение социальных выплат.

Фонд пенсионного и социального страхования будет создан 1 января 2023 года. Несмотря на реорганизацию, граждане как и прежде смогут лично обращаться в клиентские службы и МФЦ, чтобы получить услуги по принципу "одного окна".

Вместе с законом об объединении двух фондов были утверждены сопутствующие поправки в Трудовой, Налоговый и Бюджетный кодексы. Согласно изменениям, со следующего года на страховые взносы на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование будут действовать единые тарифы.

"С введением единого тарифа те, кто работает по договорам гражданско-правового характера, смогут оформлять больничные и получать выплаты по беременности и родам, по уходу за ребенком до полутора лет. Сейчас таким правом обладают только работники с трудовыми договорами", — передает слова Вячеслава Володина пресс-служба Госдумы.