Началось строительство трассы «Дюртюли-Ачит»

Техника работает у села Ключики на развилке в Большой Турыш и Нижнеиргинское. В ежедневном режиме, с раннего утра до позднего вечера. Фото из личного архива О.Ряписова

На днях у села Ключики в Красноуфимском районе появилась дорожная техника: экскаваторы прокладывают траншеи, самосвалы выгружают щебень. Вокруг снуют рабочие – ставят колышки по обочинам, делают разметку. В мэрии «ОГ» сообщили: Росавтодор начал строительство трассы Дюртюли-Ачит – она станет частью скоростного транспортного коридора М-12 Москва-Казань-Екатеринбург.

Делаем «времянки»

От башкирского города Дюртюли до свердловского Ачита – 275 километров. Именно столько дорожного полотна со всеми развязками, знаками и разметкой предстоит проложить строителям до конца 2023 года. По территории Башкортостана пройдут 140 километров трассы, затем по Пермскому краю – 92 километра и еще 43 километра – по Свердловской области (в Красноуфимском и Ачитском ГО).

В Красноуфимском районе трасса протянется на 38 километров, на Ачитский район приходятся 5 километров. Затем дорогу встроят в федеральный тракт Пермь – Екатеринбург (трасса Р-242). Официально разрешенная скорость по трассе Дюртюли – Ачит составит 110 км/ч, дорога будет платной – от 2,5 рублей за километр. Стоимость проекта – 266 млрд рублей, эти средства выделяет федеральное правительство.

«Облгазете» удалось связаться с представителем Уралуправтодора (подразделение Росавтодора), заместителем руководителя проекта Алексеем Поповым – он непосредственно находится на стройплощадке в Красноуфимском районе. Алексей Васильевич проинформировал:

– Да, строительство началось. Это подготовительный этап. Делаем временные дорожные проезды к будущей трассе и обустраиваем территории под временное хранение стройматериалов. Работает 60 специалистов, техники достаточно. За лето мы должны все это сделать и начать строить саму трассу.

К слову, стройгородок будет огромным: помимо складских помещений, там разместятся «бытовки» для рабочих и инженеров – всего 1,2 тысячи человек. Скоро они приедут в Красноуфимский район.

Сервис по высшему классу

С 2023 года Росавтодор приступит к созданию многофункциональной зоны придорожного сервиса. Там же, у села Ключики. В конце июня правительство Свердловской области согласовало эту зону с дорожниками, они внесли изменения в проект. Территория площадью 18 гектаров будет примыкать к трассе Дюртюли-Ачит.

– Нас уведомили, что там будут автозаправочные станции, стоянки для грузовых и легковых автомобилей – более 100 машиномест, мотель, кафе, торговые павильоны с продуктами и сувенирами, беседки, стационарный санузел. Возможно, будет вертолетная площадка и база для дорожной службы – с техникой, котельной, резервуарами для хранения топлива, – сказал глава МО «Красноуфимский округ» Олег Ряписов.

Также придорожный сервис (правда, меньшего масштаба) появится у красноуфимского соседа – Ачитского района. Его организуют как раз на месте «врезки» трассы Дюртюли-Ачит в тракт Пермь-Екатеринбург – там будет новая дорожная развязка (см. «ОГ» № 63 от 12.04.2022). Всего же вдоль транспортного коридора Москва-Казань-Екатеринбург обустроят 32 новых территории с придорожным сервисом.

«Многофункциональные зоны – одна из отличительных особенностей этой трассы. Уже на этапе проектирования были определены точки, где инвесторы смогут развивать свой бизнес, связанный с придорожным сервисом. Место для этих зон выбиралось по нескольким критериям: чтобы они были максимально востребованы, чтобы проезжающим по скоростной дороге людям было комфортно ими пользоваться и чтобы сотрудникам этой зоны было удобно добираться до своих рабочих мест», – цитирует «Российская газета» главу Росавтодора Романа Новикова.

Дорога дает шанс

Напомним, продлить скоростную трассу Москва-Казань до Екатеринбурга в прошлом году поручил президент России Владимир Путин. В послании Федеральному Собранию он подчеркнул, что эта дорога свяжет между собой несколько экономически развитых регионов: в зоне тяготения маршрута проживает 40 процентов населения страны – 62 млн человек.

Весной этого года начальник Уралуправтодора Андрей Жуков на совещании в правительстве Свердловской области отметил экономический эффект от строительства трассы:

– Во-первых, само дорожное строительство – это уже новые рабочие места, рост строительного рынка. А во-вторых, это новые возможности для жителей и предпринимательского сообщества региона.

Областной Минтранс и главы муниципалитетов, где пройдет транспортный коридор, тоже понимают перспективы использования трассы.

– Народ уже интересуется, можно ли подработать на этой стройке. Речь ведь идет не только о рабочей силе – понадобятся и стройматериалы. По проекту там миллионы кубометров бетона, щебня и прочего. А если еще и придорожный сервис будет, это вообще здорово – столько рабочих мест! – говорит мэр Красноуфимского района Олег Ряписов.

«Щебень, битум, минеральные материалы заготовлены в больших объемах – все они местного производства. Рисков мы не видим: контракты на текущий год заключены уже на 100 процентов, и на 50 процентов – по 2023 году. Строительство идёт по графику, это стратегически важный для региона проект», – цитирует портал «Е1» главу свердловского Минтранса Василия Старкова.

Кстати, недавно Свердловская железная дорога опубликовала любопытную статистику: погрузка щебня в Нижнетагильском районе выросла на 28,4 процента, или 1,7 млн тонн по сравнению с прошлым годом. С карьеров севера области (станции Благодать, Покровск-Уральский, Качканар и пр.) уже отправлено более 1 млн тонн щебня. Как пояснили в СвЖД, увеличение объемов перевозок связано с растущими потребностями дорожников: материалы идут на строительство трассы М-12.

Параллельный капремонт В проект скоростной трассы Москва-Казань-Екатеринбург входит и капремонт федерального тракта Пермь-Екатеринбург, куда «вклинится» участок Дюртюли-Ачит. Ремонтные работы еще в прошлом году начал Уралуправтодор: тракт расширяют с двух полос движения до четырех, вдобавок строители обновляют мостовые сооружения (меняют балки пролетных строений, опоры и пр.). Всего дорожникам предстоит отремонтировать 139 км тракта по территории Свердловской области (вдоль Ачита, Нижнесергинского района, Бисерти, Ревды, Первоуральска и далее до Екатеринбурга). В прошлом году они сделали 26 км, в этом году делают 45 км, в следующем – 68. На момент верстки номера стало известно, что дорожные службы готовят к финальному асфальтированию 11-километровый участок. Все работы по капремонту тракта Пермь-Екатеринбург строители должны завершить в 2024 году.