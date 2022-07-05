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5 июля 2022, 21:06

Полицейские в Екатеринбурге помогли беременной женщине добраться до роддома

Полицейские

Помощь оказали инспекторы ГИБДД сержант полиции Вячеслав Гордеев и младший лейтенант полиции Денис Давляев. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Инспекторы ГИБДД сержант полиции Вячеслав Гордеев и младший лейтенант полиции Денис Давляев, находясь на дежурстве, остановили автомобиль для проверки. Водитель рассказал, что он едет в роддом — у жены начались схватки. Полицейские сопроводили семейную пару в больницу, где женщина успешно родила.

Об этом случае рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

"Управлявший автомобилем водитель заметно нервничал и рассказал полицейским, что у жены начались схватки, он везет ее в роддом. Женщина находилась на заднем сиденье автомобиля. Увидев ее, сотрудники поняли, что медлить нельзя", — говорится в сообщении.

Включив на служебной машине сигнальные огни инспекторы сопроводили автомобиль пары в роддом. Муж передал супругу врачам, поблагодарил полицейских за помощь и отправился ждать появления на свет ребенка. Уже через пару часов женщина родила мальчика ростом 56 см и весом 4 кг.

Областная газета Свердловской области

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