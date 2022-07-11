Темы дня

Общество
11 июля 2022, 13:07

Синоптики рассказали, когда в Свердловской области спадет жара

лето

Сегодня и завтра на Среднем Урале воздух прогреется до +27...+32 ºС. Фото: Владимир Мартьянов

В Свердловской области уже несколько дней держится жара. Однако в ближайшее время ожидается понижение дневной температуры.

Об этом сообщила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. По ее данным, знойная погода при температуре воздуха, на 4-6 °С превышающей климатическую норму, удержится до середины июля.

"Кратковременный дождь, гроза вероятны в начале и конце наступающей недели. После 15 июля предполагается ослабление жары на 5 °С", — заявила она.

По данным Уральского гидрометцентра, сегодня и завтра на Среднем Урале воздух прогреется до +27...+32 ºС. В среду столбики термометров покажут +26...+31 ºС. В Екатеринбурге 11 июля будет +29...+31 ºС, в два последующих дня — +28...+30 ºС.

Читайте также:

Свердловскую область на пять дней накроет смог.

Сюжет

Погода
Какие сюрпризы готовит свердловчанам «небесная канцелярия»?

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
11.07.2022, 20:11 / Общество
На свердловских водоемах утонули уже 16 человек
11.07.2022, 19:43 / Общество
Новый мост Нижнего Тагила назвали в честь Луганска
11.07.2022, 19:02 / Общество
Парашютисты авиалесоохраны тушат пожар в Серовском лесничестве
11.07.2022, 18:05 / Политика
Президент РФ подписал указ об упрощенном получении гражданства для всех украинцев
11.07.2022, 17:40 / Общество
В Свердловской области выросло качество лабораторных исследований