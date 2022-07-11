Синоптики рассказали, когда в Свердловской области спадет жара

Сегодня и завтра на Среднем Урале воздух прогреется до +27...+32 ºС. Фото: Владимир Мартьянов

В Свердловской области уже несколько дней держится жара. Однако в ближайшее время ожидается понижение дневной температуры.

Об этом сообщила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. По ее данным, знойная погода при температуре воздуха, на 4-6 °С превышающей климатическую норму, удержится до середины июля.

"Кратковременный дождь, гроза вероятны в начале и конце наступающей недели. После 15 июля предполагается ослабление жары на 5 °С", — заявила она.

По данным Уральского гидрометцентра, сегодня и завтра на Среднем Урале воздух прогреется до +27...+32 ºС. В среду столбики термометров покажут +26...+31 ºС. В Екатеринбурге 11 июля будет +29...+31 ºС, в два последующих дня — +28...+30 ºС.

Читайте также:

Свердловскую область на пять дней накроет смог.