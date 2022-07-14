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14 июля 2022, 14:09

Дожди и грозы ожидаются в Свердловской области с 15 июля

гроза

Дожди обещают в ближайшие три дня. Фото: Алексей Кунилов

Жителей Свердловской области ждут дожди, грозы и град. При этом прохладнее станет не намного. 

По данным Уральского гидрометцентра, погода испортится уже завтра, 15 июля. В связи с этим в региональном ГУ МЧС России напоминают о необходимости быть бдительными и соблюдать меры безопасности.

Спасатели рекомендуют ограничить пребывание на улице. Стоит держаться подальше от шатких строений, рекламных щитов и линий электропередачи. Если во время грозы вы находитесь дома, закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. По возможности выключите электробытовые приборы.

Передвигаясь в автомобиле, прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев. Закройте окна и оставайтесь в машине. Продолжать движение опасно, так как во время дождя снижается видимость.

О возникновении происшествий необходимо сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или единому номеру вызова экстренных служб 112.

Подробный прогноз погоды на 15, 16 и 17 июля публикуем ниже:

Фото: сайт Уральского гидрометцентра
Фото: сайт Уральского гидрометцентра

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Областная газета Свердловской области

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