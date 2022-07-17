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17 июля 2022, 17:00

В Свердловскую область идут похолодание и грозы

человек с зонтом

В ближайшие дни ожидаются дожди и грозы Фото: Галина Соловьева

Новая неделя на Среднем Урале начнется с похолодания и гроз. Синоптики рассказали о погоде на предстоящие дни.

По данным главного синоптика Уральского гидрометцентра Галины Шепоренко, температура воздуха на предстоящей неделе в среднем опустится на 5 °С (по сравнению с последними жаркими днями): ночью столбики термометров покажут +12...+17 °С, а днем +23...+28 °С. Будет облачно, ожидаются дожди и грозы.

"Возврата жаркой погоды в ближайшие 7–10 дней не предполагается", — отмечает специалист.

Подробный прогноз погоды на 18, 19 и 20 июля для Свердловской области:

Фото: сайт Уральского гидрометцентра

Для Екатеринбурга:

Фото: сайт Уральского гидрометцентра

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Областная газета Свердловской области

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