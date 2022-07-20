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20 июля 2022, 14:30

Свердловское МЧС объявило штормовое предупреждение на 20 и 21 июля

непогода

По возможности выключите электробытовые приборы. Фото: Полина Зиновьева

20 и 21 июля на территории Свердловской области ожидаются дожди, грозы, град, а также штормовой ветер. Граждан призывают соблюдать правила безопасности.

В период непогоды региональное ГУ МЧС России рекомендует свердловчанам отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов. Если вы оказались на улице во время грозы, не подходите близко к электропроводам, молниеотводу, водостокам с крыш, антеннам. Дома по возможности выключите электробытовые приборы, не стойте рядом с окном.

Если вы едете в машине, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Остановитесь на обочине, включите аварийные огни и переждите ливень. Если вода прибывает, покиньте автомобиль и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.

Сообщать о ЧП и необходимости оказания помощи можно по номерам 101 или 112.

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Областная газета Свердловской области

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