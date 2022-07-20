На фестиваль UralTerraJazz можно будет добраться на "джазовой" электричке

Стоимость проезда в одну сторону составит 189 рублей. Фото: департамент информполитики Свердловской области

6 августа в Камышлове пройдет Международный джазовый фестиваль UralTerraJazz, на котором ожидается более трех тысяч гостей. Для удобства путешественников назначаются дополнительные пригородные поезда Екатеринбург — Камышлов — Екатеринбург. Время в пути составит 2,5 часа.

"За время двухлетнего перерыва ценители джазовой музыки истосковались по фестивалю, потому наверняка он соберет гостей больше обычного. Свое участие подтвердили порядка 30 музыкантов и творческих коллективов, в их числе народный артист России Даниил Крамер. Такие события привлекают в наш регион серьезный поток туристов со всей России. Очень важно, чтобы гости могли хорошо отдохнуть и совершить это путешествие с комфортом. Железная дорога — один из самых быстрых, доступных и безопасных способов", — рассказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

График движения поезда разработан таким образом, чтобы по возвращении в Екатеринбург пассажиры смогли пересесть на любой общественный транспорт, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Пригородный поезд отправится с железнодорожного вокзала Екатеринбурга в 10:00, прибытие в Камышлов в 12:30. Из Камышлова поезд отправится в 21:10 и прибудет на конечную станцию в Екатеринбурге в 23:32.

Билеты можно будет приобрести в пригородных кассах или мобильном приложении "РЖД Пассажирам". Продажа откроется за 10 дней до поездки. Стоимость проезда в одну сторону составит 189 рублей. Действуют федеральные и региональные льготы, в том числе скидка на проезд для пенсионеров Свердловской области в размере 50%.

Напомним, в этот же день в Камышлове пройдут еще два фестиваля: "Kamyshlov — Sand art", посвященный традициям народов России и фестиваль декоративно-прикладного творчества и гастрономии "Земляничный джем".