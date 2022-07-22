До понедельника Свердловскую область накроет смог

Предупреждение продлится до вечера 25 июля. Фото: Павел Ворожцов

Уральские синоптики выпустили предупреждение о смоге. Неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности продержатся в Свердловской области несколько суток.

По данным пресс-службы Уральского гидрометцентра, на территории региона "ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе". Предупреждение продлится с 20:00 22 июля до 20:00 25 июля.

Кроме того, уточняется, что 22-23 июля местами на Среднем Урале сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале).