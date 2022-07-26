Допрос экс-баскетболистки "УГМК" отложен на сутки из-за обморока американского дипломата

Слушание дела продолжится 27 июля. Фото: Евгений Ячменев

Сегодня в Химкинском городском суде Московской области прошло очередное заседание по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которая семь лет играла за екатеринбургский БК "УГМК". Спортсменка обвиняется в контрабанде наркотиков.

31-летняя Бриттни Грайнер была задержана в московском аэропорту Шереметьево 17 февраля этого года при прохождении таможенного контроля. В багаже баскетболистки были найдены электронные сигареты с гашишным маслом, которое запрещено на территории России. Спортсменке грозит до 10 лет тюрьмы.

Суд над Грайнер стартовал 1 июля этого года. На сегодняшний день состоялось уже пять заседаний, на которых выступили прокурор, свидетели обвинения и защиты, а также сама баскетболистка.

Ни она, ни ее адвокаты не оспаривают предъявленных обвинений, однако дают разные версии случившегося. Баскетболистка в суде заявила, что "собиралась впопыхах" и потому не сообразила, что кладет в свой чемодан запрещенные в России вещества. Защитники же спортсменки уверяют, что она принимает наркотики по рекомендации врача.

Сегодня в суде в качестве свидетеля защиты выступил психиатр-нарколог, после чего должен был состояться допрос еще одного специалиста, а также самой обвиняемой. Однако в этот момент у сотрудника американского посольства, который присутствовал в зале, случился обморок.

Как объяснила журналистам временный поверенный в делах США в Москве Элизабет Руд, в зале суда было очень жарко, и мужчине "потребовалась небольшая пауза, ему принесли воды. Сейчас он чувствует себя хорошо".

Тем не менее судья Анна Сотникова из-за происшедшего решила перенести заседание. Слушание дела продолжится в среду, 27 июля.