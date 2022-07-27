Тагил к осмотру

Людмила Бабушкина выразила уверенность, что горожане оценят удобство и и красоту нового моста. Фото: Полина Зиновьева

Депутаты Заксобрания во главе с председателем Людмилой БАБУШКИНОЙ вчера оценивали готовность Нижнего Тагила к юбилею. 14 августа второй по величине город Свердловской области отметит 300 лет со дня основания.

Мост в будущее

В Нижний Тагил делегация свердловских законодателей отправилась уже на следующей день после окончания думской весенней сессии. Осмотр юбилейных объектов начался с моста через реку Тагил: это 430-метровое сооружение, по признанию местных жителей, станет самым дорогим и долгожданным подарком ко Дню города. Проект стоимостью почти 5 млрд рублей реализован региональными и муниципальными властями совместно с компанией ЕВРАЗ. Работы велись на протяжении двух лет (подробнее см. в №105 «ОГ» за 18.06.2022. –Прим.ред.).

Пройдя до середины грандиозного сооружения, депутаты смогли лично оценить его надежность и эстетические особенности. От дорожного полотна моста до поверхности городского пруда 10 метров, арки уходят вверх на 16 метров. Сейчас здесь завершаются укладка асфальта, отделка, установка крышек водостоков. К ноябрю будет завершено строительство клеверной развязки. А вот движение точно запустят к главному городскому празднику, пообещал руководитель проекта Вячеслав Назаров, отвечая на вопрос Людмилы Бабушкиной о степени готовности объекта. «Уже проложено около 60 км бордюров, тротуаров и велодорожек. Проведено 220 км кабеля и проводов. Сделаем все, чтобы в день рождения города тагильчане уже смогли проехать по мосту», – подчеркнул он.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев выразил надежду, что уже 12 августа можно будет не только проехать с одного берега на другой по новому сооружению, но и полюбоваться его архитектурным освещением – по проекту у него предусмотрено 14 светодиодных энергосберегающих режимов.

– Это мост в будущее, открывающий огромные перспективы для развития нашего города. Пример того, что мечты сбываются, а здесь речь идет о мечтах сразу нескольких поколений тагильчан, – пояснил Владислав Пинаев.

– В Нижнем Тагиле делается все, чтобы сделать городскую инфраструктуру привлекательной. Новый мост – уникальный объект, который будут посещать абсолютно все гости и жители города. Строители сейчас очень стараются успеть запустить объект к юбилею. Надеюсь, что у них все получится, – отметила Людмила Бабушкина.

Председатель комитета по социальной политике Заксобрания Вячеслав Погудин – тагильчанин. В беседе с корреспондентом «ОГ» он признался, что в период строительства моста старался бывать здесь чаще. И пояснил, чем он важен и значим для города.

«Будут созданы принципиально новые условия для развития старого центра. Надо помнить, что сегодня плотина, по которой идет основное движение в микрорайон Гальянка, требует капитального ремонта, она была построена еще при Демидовых. Теперь будет возможность его провести. Кроме того, связав два берега, мост сделает более удобными маршруты передвижения для жителей и гостей города», – подчеркнул Вячеслав Погудин.

Площадь, парк, дворец

Людмила Бабушкина напомнила коллегам, что на инфраструктурные объекты города из бюджета области было направлено около 12 млрд рублей. В том числе 276,7 млн рублей предусмотрено на реконструкцию привокзальной площади. По новому проекту она получила название площадь Трудовой Доблести. «Сейчас здесь завершается возведение стелы в память о героях Великой Отечественной войны. Площадь будет украшена изготовленными из алюминия кадрами из фильма «Город Н» 1944 года, посвященного Нижнему Тагилу, а рядом расположится небольшой сквер», – рассказал Владислав Пинаев.

Также в настоящее время проводится обустройство парка у городского Дворца детско-юношеского творчества и реконструкция самого дворца – этот объект планируют открыть заново в 2024 году. Новый парк расположился на площади более 60 тысяч квадратных метров. Теперь здесь обустроена красивая набережная со смотровой площадкой, уличные тренажеры и площадка для воркаута, скейтпарк, трасса юных мототехников, зоны отдыха для семей с детьми.

Депутаты проинспектировали новостройки и узнали мнение о них тагильчан.

– Я 32 года руковожу Дворцом творчества. Все это время мы просили сделать для ребят парк. Сейчас во дворце занимаются больше четырех тысяч детей, а на праздниках бывает и более 100 тысяч. Наконец-то их мечта исполняется, – делится директор дворца Оксана Михневич.

– Во Дворец творчества когда-то ходили мои дети – и уже в то время он нуждался в ремонте. Сейчас он преобразился. И в парке, и во дворце есть все условия для занятий, отдыха и досуга подрастающего поколения. Думаю, многие могут нам теперь по-хорошему позавидовать, – сказала председатель комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма Заксобрания Елена Чечунова.