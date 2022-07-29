В Свердловской области строят дома для переселенцев из ветхого, аварийного жилья

Дом по улице Кузнецова, 6В в поселке Лобва (Новолялинский ГО) планируется сдать осенью этого года. Фасад здания обшит сайдингом, в квартирах - пластиковые окна и чистовая отделка. Фото Из личного архива С. Бондаренко.

В Свердловской области строят 11 многоквартирных домов для уральцев, чье жилье было признано ветхим и аварийным до 2017 года. Ключи от новых квартир уже в этом году получат жители Кушвы, Новой Ляли, Туринска, Волчанска и других муниципалитетов. Всего более 300 семей.

6,5 млрд – на стройки

Расселять аварийное жилье, признанное таковым до 1 января 2017 года, на Среднем Урале начали в 2019 году, в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»: в области приняли программу «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019–2025 годах». По данным сайта областного минстроя, за три с половиной года жилищные условия улучшили 12,6 тысячи свердловчан, под снос пошли 136 тысяч квадратных метров аварийного жилфонда.

В 2022–2023 годах власти региона рассчитывают расселить еще три тысячи человек. На строительство новых домов и ликвидацию старых направят 6,5 млрд рублей, это средства областного бюджета и учрежденного Правительством РФ «Фонда развития территорий». Как ранее писала «ОГ», в начале июля генеральный директор Фонда Константин Цицин в ходе визита в Екатеринбург вручил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву платежное поручение на 2,1 млрд рублей на финансирование программы расселения аварийного жилья в регионе.

Сейчас в Свердловской области возводят 11 многоквартирных домов для переселенцев из ветхого, аварийного жилья. Стройки идут в Новой Ляле, Красноуральске, Волчанске, Туринске, Верхней Синячихе, Асбесте, Кушве, Краснотурьинске, Полевском, Карпинске и Тугулыме.

- В прошлом году мы начали строить дом на 113 квартир на улице Майданова, к сентябрю планируем сдать его в эксплуатацию. Расходы на строительство составили 200 млн рублей, – говорит глава Кушвинского городского округа Михаил Слепухин.

В Туринске достраивается дом на 47 квартир по улице Горького, рассказал мэр Александр Пузырев. В 2020 году в городе уже были сданы два дома на 40 квартир каждый, напомнил он.

В Волчанске трехэтажный дом для переселенцев возводится в южной части города по улице Малой Окружной. До конца года в него заедет 31 семья.

- Вопросу ликвидации ветхого, аварийного жилья уделяем самое серьезное внимание: за последние пять лет построили шесть многоквартирных домов, куда переехали почти 300 семей, – говорит мэр АлександрВервейн.

Комфорт по высшему классу

В Новолялинском ГО кипит работа сразу на трех стройплощадках, глава округа Сергей Бондаренко еженедельно инспектирует их.

– Готов дом по улице Кузнецова в поселке Лобва, недавно выезжал туда – квартиры красивые, уютные, на стенах уже обои наклеены, на полу – линолеум, – перечисляет он. – До осени подрядчик должен завершить благоустройство придомовой территории. Место бойкое, в центре поселка, скоро рядом с домом откроется магазин. Думаю, нашим жителям будет комфортно.

Еще два дома строятся в Новой Ляле, на улицах Сосновый Бор и Советской. Их сдача планируется в следующем году, пока все идет по графику.

В Красноуральске к расселению из аварийного жилья готовятся 73 жителя (36 семей), для них строится дом по улице Чехова, 17, сообщили в мэрии. А в Краснотурьинске власти намерены ликвидировать ветхие дома в прилегающих к городу поселках – Воронцовке, Рудничном и Чернореченске. Как пишет газета «Заря Урала», всего планируется расселить 63 аварийных дома, жители переберутся в город – в новый дом по улице Комсомольской.

Интересная ситуация в Полевском: там возводят пятисекционный жилой дом по улице Розы Люксембург. Первая, вторая и третья секции уже построены, в июне этого года жители получили ключи от новых квартир. «Я жила в бывшем леспромхозовском бараке на Крылова, 25. Нас там было четыре семьи, мучились. А начиная с 2016 года еще и без отопления остались. Тем не менее, чтобы наш барак признали аварийным, пришлось потратить очень много сил. Сейчас я заехала в новую однокомнатную квартиру и не нарадуюсь», – цитирует портал «ПроПолевской» жительницу города Светлану Архипову.

Все квартиры в доме – разной планировки, сделаны по индивидуальным проектам. Есть даже квартира для инвалида-колясочника, где расширены дверные проемы, обустроена кладовая под коляску и отдельный выход на улицу – прямо из одной из комнат – с пандусом и перилами! А по центру дома выстроена арка. Как пояснил начальник управления городским хозяйством Полевского Павел Ушанев, она сделана не только для красоты:

– В этом месте проходят магистральные сети тепло- и водоснабжения, водоотведения. Чтобы построить дом, нам пришлось сделать объединенный коллектор и свести все коммуникации воедино. Чтобы обслуживать этот коллектор, мы должны были обеспечить к нему доступ. Бетонные плиты под аркой положили таким образом, чтобы их можно было легко вскрыть и произвести ремонт.

Опережая время (врезка):

Программа «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда» рассчитана до 2025 года, по ней расселяют аварийное жилье, признанное таковым до 1 января 2017 года. Как сообщает сайт регионального минстроя со ссылкой на главу ведомства Михаила Волкова, на сегодняшний день она выполнена более чем на 40 процентов. У региона есть все шансы завершить ее досрочно.

Ранее в регионе действовала программа «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2013–2017 годах», по которой расселяли аварийное жилье, признанное таковым до 1 января 2012 года. На сегодняшний день она выполнена.