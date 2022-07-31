Начало августа в Свердловской области будет теплым

Изнуряющей жары в городе и регионе в ближайшее время не ожидается. Фото: Владимир Мартьянов

Жителям Свердловской области рассказали, чего им ждать от погоды в первые три дня августа. Начало недели будет теплым — утомительной жары не предвидится.

По данным Уральского гидрометцентра, в понедельник воздух прогреется до +19...+24 ºС, в последующие два дня — до +21...+26 ºС и +24...+26 ºС соответственно. 1 августа ожидаются кратковременные дожди, гроза. Во вторник и среду преимущественно без осадков. В Екатеринбурге в эти дни столбики термометров покажут +21...+23 ºС, +22...+24 ºС и +24...+26 ºС, будет сухо.

Отмечается, что в первый рабочий день новой недели на Среднем Урале сохранится высокая пожарная опасность, на юге региона чрезвычайная пожарная опасность (4-5 класс горимости леса по региональной шкале).