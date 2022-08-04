Синоптики предупредили о смоге в Свердловской области

Смог накроет Средний Урал до вторника. Фото: Александр Зайцев

Синоптики выпустили предупреждение о смоге в Свердловской области. Неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности продержатся в регионе несколько суток.

По данным пресс-службы Уральского гидрометцентра, на территории региона "ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе". Предупреждение продлится с 20:00 4 августа до 20:00 9 августа.

Кроме того, уточняется, что 4-5 августа местами на Среднем Урале сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале).