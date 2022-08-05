Трансформаторы, одежду и продукты отправили уральцы в ДНР и ЛНР

Уральцы отправили в ДНР и ЛНР 3 трансформатора. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В сборе гуманитарного груза помогли жители Свердловской области и местные предприятия. Удалось собрать 12 тонн вещей, продуктов и техники для граждан Донецкой и Луганской народных республик, а также тех, кто вынужден находиться на Донбассе в пунктах временного размещения.

Как сообщили в департаменте информационной политики региона, со Среднего Урала было отправлено 1,8 тысячи литров питьевой воды, 462 пары обуви, а также различные продукты длительного хранения. Помимо этого, в гумгрузе находилось три силовых масляных трансформатора.

"Они станут подспорьем в налаживании нормальной жизни на тех территориях, где недавно велись боевые действия", – рассказал заместитель секретаря свердловского отделения партии "Единая Россия" по работе со сторонниками, депутат областного Заксобрания Сергей Карякин.

С февраля из Свердловской области на Донбасс было перевезено около 800 тонн груза. Также в регионе проводится ряд мероприятий в поддержку беженцев. Например, до 1 сентября около 1000 детей находятся на оздоровлении в области, порядка 500 граждан решили остаться жить на Среднем Урале.

Машина, отправленная из Екатеринбурга сегодня, сначала придет в Ростов, оттуда груз будет распределен по территориям, особо нуждающимся в помощи. Организаторы добавили, что вероятнее всего большая часть привезенного осядет в донецкой Макеевке, в восстановлении которой принимает участие и Свердловская область.

Напомним, ранее в уральскую столицу поездом Симферополь — Омск приехали 53 жителя Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.