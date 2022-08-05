Свердловские урбанисты представили на молодежном форуме "Утро" свои проекты

В форуме приняли участие уральцы. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Семь уральцев презентовали свои проекты на молодежном форуме Уральского федерального округа "Утро" в рамках направления "Урбанистические сообщества". Мероприятие проходит в Ханты-Мансийске.

Идеей создания туристического интернет-портала "Чо делать. Екатеринбург" поделился житель уральской столицы Михаил Вербицкий. По его словам, проект уже написан, к реализации планируется приступить в октябре, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"На портале будут ежемесячно публиковаться тематические маршруты, над которыми будет трудиться команда из городских экспертов, журналистов, урбанистов и профессиональных экскурсоводов. Гиды, маршруты, тексты, аудиоподкасты – каждый материал будет представлять собой путеводитель с историей. За каждой темой закрепят куратора. Первый выпуск мы решили посвятить центру Екатеринбурга", – рассказал Михаил Вербицкий.

Свердловчанка Ксения Смоленцева поделилась проектом арт-кампуса "Пленэр в горах". Идея заключается в том, чтобы молодые педагоги-художники из серовской и екатеринбургской школ искусств могли вместе с воспитанниками выехать на природу и писать картины.

Городскую среду и ее преображение разобрали авторы фестиваля уличного искусства "Стенограффия". Они настаивают на обновлении существующих пространств.

"Городское пространство – своего рода сложный компьютер, где есть свое программное обеспечение. С этим компьютером мы совершаем множество действий каждый день. И поэтому на него важно скачивать обновления и создавать ценность пространства. Когда она появляется, отток молодых жителей становится меньше", – поделилась спикер урбанистического трека и координатор фестиваля Анна Клец.

Форум стал для участников площадкой для мастер-классов, спикер-сессий, дискуссий и деловых игр. Топовые эксперты вместе с урбанистами рассуждали о создании молодежных пространств на Урале и в Югре, которые в дальнейшем можно было бы транслировать на территории России. Также "Утро" стало местом защиты своих проектов для 11 делегатов из ДНР.

Добавим, на форуме завершилась первая смена, стартовала вторая, она продлится до 10 августа. Ее работа будет состоять из трех направлений: "Образовательные сообщества", "Вовлеченные сообщества", "ЗОЖ-сообщества".