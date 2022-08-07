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7 августа 2022, 16:41

С 8 по 10 августа в Екатеринбурге ожидается +31 °С

Лето в Екатеринбурге

Августовская жара пока не планирует покидать Средний Урал. Фото: Галина Соловьева

Августовская жара пока не планирует покидать Средний Урал. В ближайшие три дня в Екатеринбурге и других городах Свердловской области столбики термометров будут показывать выше +30 °С.

Согласно данным Уральского гидрометцентра, в период с 8 по 10 августа в Екатеринбурге днем ожидается +29...+31 °С, а ночью — +15...+18 °С. В других муниципалитетах региона температура воздуха днем может быть чуть ниже, около +25 °С.

Также синоптики обещают переменную облачность и слабый неустойчивый ветер. В некоторых районах Среднего Урала может пройти небольшой дождь. В Екатеринбурге осадки не ожидаются.

Отметим, что в Свердловской области сохраняется высокая пожарная опасность. Кроме того, до 20:00 9 августа в регионе действует предупреждение о смоге.

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