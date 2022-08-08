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Общество
8 августа 2022, 12:19

Парашютисты-десантники продолжают борьбу с лесными пожарами на Среднем Урале

парашютист-десантник

С огнем борются 35 парашютистов-десантников. Фото: Александр Исаков

В Пелымском городском округе специалисты Уральской авиалесоохраны продолжают тушить природный пожар, причиной которого стали сухие грозы. Работы ведутся в дыму, в условиях практически нулевой видимости.

Как отмечают в департаменте информполитики Свердловской области, участок леса со всех сторон окружают болота, доставить спецтехнику туда невозможно. В связи с этим все работы по тушению ведутся вручную. С огнем борются 35 парашютистов-десантников, прибывшие на вертолете Ми-8. Угрозы населенным пунктам нет.

Всего за прошедшие сутки на Среднем Урале зарегистрировано 6 возгораний в лесах, из них 5 локализованы и не распространяются. С начала года в регионе ликвидировано 355 лесных пожаров.

С установлением сухой жаркой погоды риск природных пожаров возрастает. При посещении лесов необходимо быть аккуратными. Сообщать о возгораниях можно по номерам 112 и 8 800 100-94-00 или с помощью мобильного приложения "Берегите лес".

Областная газета Свердловской области

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