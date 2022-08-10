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Общество
10 августа 2022, 18:33

"ВКонтакте" анонсировала глобальное обновление мобильного приложения

обновление мобильного предложения "ВКонтакте"

В рамках тестирования "ВКонтакте" будет экспериментировать с отдельными элементами. Фото: пресс-служба "ВК"

Новый дизайн получат главный экран приложения с лентой, раздел "Сервисы", профиль пользователя и сообщества. Обновление пройдет в несколько этапов и станет доступно в течение нескольких месяцев.

В числе первых изменений, которые уже заметны части аудитории, — новый дизайн ленты. Как рассказали в пресс-службе "ВК", акцент сделан на яркие медиаформаты и потребность пользователей в высокой скорости получения информации. Также уделено внимание глубокому вовлечению в контент, прежде всего — публикациям друзей.

Что нового:

  • Дизайн контента — будет выглядеть более ярким и вовлекающим. В основе обновления — максимальное визуальное упрощение интерфейсных элементов;
  • Визуальные акценты — для удобства пользователей короткие посты будут отображаться напрямую в ленте, более длинные — открываться полностью по касанию экрана;
  • Автор — на первом месте. В постах, которые сделаны в сообществах от имени пользователей, и в репостах будет отображаться фотография пользователя;
  • Отметки "Нравится" — в два касания. Чтобы оценить публикацию, теперь достаточно дважды коснуться экрана в любой части поста. При этом можно не стесняться перед своими подписчиками ставить реакции: при скролле ленты под записями не будет отображаться, кто из друзей отреагировал на ту или иную публикацию.

"Результаты внутренних экспериментов показали: новый дизайн ленты и подход к отображению контента увеличивают вовлечение пользователей и способствуют росту охватов", — говорится в сообщении. В пресс-службе соцсети пообещали позднее рассказать и о других обновлениях.

Областная газета Свердловской области

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