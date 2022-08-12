Дело о фальшивках

Начальник отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области Дания ПУСТЯКОВА

Количество фальшивых денежных купюр на территории Свердловской области снижается – таковы данные статистики. Полиция надеется, что тенденция сохранится. Как расследуются преступления, связанные с фальшивомонетничеством, как уберечься от подделки, – рассказывает начальник отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области Дания ПУСТЯКОВА. Беседу провела Анна АБСАЛЯМОВА.

– Можно поточнее – какова сейчас обстановка в Свердловской области с подделками денежных купюр? И вообще – каким образом совершается их сбыт?

– В прошлом году совершено порядка 1 200 таких преступлений. Тенденция к снижению есть, надеюсь, она сохранится. Чаще всего это именно сбыт, самый классический: некое лицо прибывает для этого в торговую точку либо просит третье лицо, не осведомленное о преступном умысле. Это может быть любой павильон или магазин – продуктовый, аптека, служба доставки… Все, что угодно – любые точки, где принимают наличные денежные средства. Прибывая туда, человек передает поддельный билет Банка России, пуская его тем самым в денежный оборот нашей финансово-кредитной системы, это и есть совершение преступления.

– Какие купюры чаще всего подделывают сейчас?

– Безусловно, лидером у нас остается пятитысячная купюра, порядка 90 процентов сбыта – это именно пятитысячные. Реже – двухтысячные, еще реже – тысячерублевые.

– Есть такой психологический момент – вот человек обнаружил у себя в кошельке купюру, которая явно вызывает сомнения. Что делать? Может появиться соблазн эту купюру сбыть с рук – и дело с концом. Какая ответственность за это предусмотрена?

– Да, казалось бы – фальшивка и фальшивка, бумажка нарисованная. Но законодатель предусмотрел за сбыт этой бумажки достаточно суровое наказание. В Уголовном кодексе указаны восемь лет лишения свободы – это за обычный сбыт, когда лицо пустило в оборот один поддельный билет Центрального банка России. Если речь идет о крупном размере – когда ущерб от 250 тысяч рублей и выше – то будет уже 12 лет. Ну а если преступление групповое, то наказание может доходить до 15 лет. Поэтому, какие бы ни были «соблазны», сомнительную купюру лучше проверить на подлинность. Удостовериться для себя в первую очередь. Необходимо прийти в банк, они обладают соответствующим оборудованием. Процедура установления подлинности производится абсолютно бесплатно, во всех кредитных организациях. Если купюра поддельная и вам об этом известно наверняка, необходимо все-таки вызвать полицию.

– Если человек добровольно пошел – проверил, и оказалось, что это фальшивка – для него ведь никакой ответственности не наступает?

– Нет, безусловно. Если человек поинтересовался, пришел развеять возникшие сомнения – то, конечно, он ничего плохого не хотел совершить.

– Те фальшивки, которые сейчас выявляются на территории Свердловской области, насколько они высокого качества? На глаз их можно отличить?

– На глаз – практически нет. Этим никто из обычных людей и не должен заниматься, для этого у нас есть эксперты, в чьи полномочия как раз входит определение подлинности купюры: настоящая она или поддельная, изготовлена на производстве Гознака либо нет. Мы не экспериментируем с этой ситуацией.

– И все же в обычной жизни – какие «приметы» на денежных купюрах могут (и должны) вызвать сомнения в их подлинности?

– На сайте Центробанка есть соответствующая вкладка, касающаяся распознавания фальшивых денежных средств, где подробно расписаны критерии, по которым можно определить это самостоятельно, в домашних условиях. Но, безусловно, личное восприятие тут ничего не гарантирует. Поэтому лучше все-таки проследовать в кредитную организацию.

– Если человеку предстоит какая-то сделка с крупным наличным расчетом, как ее лучше проводить, чтобы не попались фальшивки?

– Лучше безналичным. Но в случае наличного расчета лучше производить его в соответствующих организациях – юридических, консалтинговых, в банках… Тех учреждениях, которые выполняют определенный функционал посредника: предоставляют оборудование, технику, помещения, кабинеты – чтобы сделки проходили безопасно. Чтобы впоследствии не получилось: какое-то количество полученных при сделке денежных средств оказываются поддельными, начинается разбирательство, расследование уголовного дела, ну и… очень много «интересных» последствий.

– На территории Свердловской области обнаружен только сбыт или есть и изготовление фальшивых купюр?

– Дела по изготовлению пока не расследовались. Все поступает извне. Как и на территорию смежных наших регионов – Челябинской и Тюменской областей.

– Какие-то конкретные уголовные дела в последнее время расследовались по этим фактам?

– Конечно. Например, у нас есть уголовные дела в отношении группы лиц из четырех человек. Расследование продолжается, говорить о финише пока рано. Задерживали этих людей здесь, в Свердловской области. Свыше сорока случаев сбыта – на территории Свердловской и Челябинской областей. Кроме того, в 2022 году у нас закончен ряд уголовных дел. Например, дело о групповом преступлении: больше пятидесяти сбытов. Случаи рассеяны по всей области, поэтому достаточно много времени уходит, чтобы собрать по крупицам доказательства. Так или иначе, они раскрываются и будут направлены в суд, преступники будут осуждены. Принцип неотвратимости наказания работает.

– Где чаще выявляется фальшивая купюра – в магазине или при инкассации, когда попадает в банк?

– Зависит от того, насколько та или иная торговая точка оборудована соответствующим инструментарием. Имеется ли аппарат определения подлинности; ведется ли покупюрный учет – это тетрадка, где записывается время, номер и серия купюры; ведется ли видеозапись, насколько она качественна… Представители бизнеса, конечно, должны быть заинтересованы – речь ведь не только о фальшивках, но и о предотвращении возможных хищений из магазина, например. На наш взгляд, проблема общая, решать ее нужно в комплексе. Общественная поддержка правоохранительным органам тоже необходима – без нее преступления тоже бы раскрывались, но это было бы сложнее.