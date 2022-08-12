На Среднем Урале к выходным станет прохладнее

Сегодня на Среднем Урале воздух местами прогреется до +25 ºС, ожидаются кратковременный дождь и гроза. Фото: Галина Соловьева

В субботу и воскресенье в разных районах Свердловской области дневная температура воздуха будет меняться в диапазоне от +16 °C до +27 °C.

13 августа на Среднем Урале ожидается переменная облачность с кратковременными дождями. Воздух в некоторых районах прогреется до +27 ºС, на крайнем севере потеплеет до +17 ºС, сообщают в Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Ветер будет дуть с запада и северо-запада со скоростью от 4 до 9 метров в секунду, с порывами до 15 м/с. В Екатеринбурге синоптики прогнозируют тепло до +27 ºС, без существенных осадков.

В воскресенье будет чуть холоднее. На юге региона столбики термометров днем поднимутся до +25 ºС, на севере до +21 ºС. В Екатеринбурге воздух прогреется до +24 ºС. По всему региону прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков с неустойчивым и слабым ветром. Ночные температуры в предстоящий уик-энд могут опуститься до +8 ºС.

В выходные дни на юге Свердловской области сохраняется высокая пожарная опасность.