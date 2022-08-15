Темы дня

Общество
15 августа 2022, 13:11

В Свердловской области выбрали "Автоледи-2022"

Автоледи-2022

"Автоледи 18–35" стала Мария Ошмарина. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Участие в соревнованиях приняли 15 уралочек. Мероприятие проходило в Верхней Пышме.

Представительницам прекрасного пола из двух возрастных категорий — 18–35 лет и старше 35 лет — предстояло пройти испытания по теории ПДД, а также продемонстрировать навыки маневрирования на трассах "Нестандарт" и "Классика". На автодроме в предоставленной организаторами машине конкурсантки по очереди выполняли ряд упражнений.

Мастерство участниц оценивали сотрудники ГИБДД и автомобильные эксперты. Абсолютным победителем соревнований в номинации "Автоледи 18–35" стала Мария Ошмарина из Челябинска. Второе и третье места заняли жительницы Верхней Пышмы Ольга Гимамева и Татьяна Герасимова.

В номинации "Автоледи 35" первое и второе места присвоены верхнепышминкам Наталии Романюте и Наталье Ярославцевой. Третье место заняла жительница Новоуральска Анжелика Говорухина. Всем участницам были вручены дипломы, памятные призы и подарки от партнеров соревнований, рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Победительницы в категории старше 35 лет. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
15.08.2022, 20:50 / Общество
В Екатеринбурге 10-летний самокатчик выехал на запрещающий сигнал светофора и попал под машину
15.08.2022, 20:01 / Общество
Владимир Путин заявил о превосходстве российского оружия над западным
15.08.2022, 19:30 / Общество
Официальный портал Екатеринбурга запустил раздел, посвященный Дню города
15.08.2022, 19:00 / Общество
В свердловской больнице начали проводить МРТ грудничкам на инновационном томографе
15.08.2022, 18:30 / Культура
Свердловская киностудия и "Кыргызфильм" договорились о совместных проектах