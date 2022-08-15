В Свердловской области выбрали "Автоледи-2022"

"Автоледи 18–35" стала Мария Ошмарина. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Участие в соревнованиях приняли 15 уралочек. Мероприятие проходило в Верхней Пышме.

Представительницам прекрасного пола из двух возрастных категорий — 18–35 лет и старше 35 лет — предстояло пройти испытания по теории ПДД, а также продемонстрировать навыки маневрирования на трассах "Нестандарт" и "Классика". На автодроме в предоставленной организаторами машине конкурсантки по очереди выполняли ряд упражнений.

Мастерство участниц оценивали сотрудники ГИБДД и автомобильные эксперты. Абсолютным победителем соревнований в номинации "Автоледи 18–35" стала Мария Ошмарина из Челябинска. Второе и третье места заняли жительницы Верхней Пышмы Ольга Гимамева и Татьяна Герасимова.

В номинации "Автоледи 35" первое и второе места присвоены верхнепышминкам Наталии Романюте и Наталье Ярославцевой. Третье место заняла жительница Новоуральска Анжелика Говорухина. Всем участницам были вручены дипломы, памятные призы и подарки от партнеров соревнований, рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.