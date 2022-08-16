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16 августа 2022, 11:42

Росавиация продлила запрет полетов в 11 южных аэропортов

  Валерия Белякова
Самолет

Ограничения на полеты в 11 российских аэропортов продлены до 23 августа. Фото: Алексей Кунилов

Росавиация продлила ограничение полетов в 11 российских аэропортов. Временный запрет действует до 23 августа 2022 года.

Полеты приостановлены в воздушные гавани Анапы, Брянска, Белгорода, Геленджика, Воронежа, Курска, Краснодара, Липецка, Ростова-на-Дону, Элисты и Симферополя, сообщается на сайте Росавиации.

Перевозчикам разрешено пользоваться услугами аэропортов в Сочи, Минеральных Водах, Волгограде, Ставрополе и Москве. Остальные российские аэропричалы работают в штатном режиме. В Росавиации пассажирам рекомендуют следить за работой воздушных ворот и авиакомпаний на их официальных сайтах.

Ранее временный запрет на полеты в 11 аэропортов центральной и южной России действовал до 11 августа.

Областная газета Свердловской области

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