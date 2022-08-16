История через иллюминатор

Экспозиции нового музея размещены в корпусе самолета Ту-134 А. Фото: пресс-служба ЦВО

В честь юбилея Военно-воздушных сил России гостям кольцовского авиаполка впервые показали музей, созданный в корпусе пассажирского лайнера ТУ-134 А, а также действующую технику, выполняющую боевые задачи. Каждый желающий мог сесть за штурвал самолета или вертолета и почувствовать себя боевым летчиком.

Там, где в салоне туполевского военника обычно располагаются ряды пассажирских кресел или кабинки связистов, теперь стоят стенды с экспонатами. Среди них фотографии, исторические документы, шлемофоны, гермошлем, высотно-компенсирующий костюм и другие материальные свидетельства развития отечественных военно-воздушных сил.

Посетителям выставки рассказали о жизни и подвигах генерал-полковника авиации Михаила Одинцова, генерал-майора авиации Григория Речкалова, летчика-испытателя Григория Бахчиванджи, ознакомили с малоизвестными фактами из истории объединения Военно-воздушных сил и сил Противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО), а также об участии летчиков в специальных военных операциях.

Почетным гостем выставки стал Герой России, летчик-испытатель первого класса Вячеслав Крицкий. По его словам, у отечественной авиации славное прошлое и замечательное будущее:

«Наша авиатехника на голову выше иностранной. Например, многоцелевой истребитель Су-30 умеет крутить кульбиты, а вы покажите мне любой иностранный самолет, который может сделать то же самое. Здесь, на выставке, представлены машины еще советской разработки – и они рабочие. Задел, совершенный нашими конструкторами десятилетия назад, беспрецедентен».

Выставка насчитывает около 70 экспонатов. Их помогали собирать ученики школы № 36, носящей имя Михаила Одинцова, и школы № 60, в стенах которой уже много лет работает музей Боевой Славы имени Григория Бахчиванджи. Открытие музея приурочили к 110-летию Военно-воздушных сил. В честь праздника военный аэродром Кольцово впервые представил жителям Екатеринбурга технику смешанного авиационного полка ЦВО: транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26, пассажирский Ту-134, ближнемагистральный самолет Л-410, а также транспортно-боевой вертолет Ми-8. Желающие могли зайти в салоны воздушных судов, сесть в кресло пилота боевого вертолета, пообщаться с признанными мастерами воздушного боя.

Военный летчик-снайпер генерал-лейтенант Виктор Севостьянов, освоивший за время службы 10 типов боевых самолетов, отметил, насколько стремительно развивается мировая и отечественная авиация:

«Еще сто лет назад летчики летали на деревянных «Фарманах», в которых металлическими были только двигатели. А сегодня в наших новых боевых самолетах поколения 4++ уже есть элементы искусственного интеллекта. Всего 110 лет, а какой рывок вверх!»

Открывшаяся экспозиция стала частью регионального филиала военно-патриотического парка «Патриот». Учитывая, что военная площадка аэродрома Кольцово является режимным объектом и доступ на ее территорию ограничен, посетить музей в самолете и познакомиться с образцами авиационной техники могут организованные группы по согласованию с командованием авиаполка.

Врио заместителя командующего 14-й армией ВВС и ПВО Сергей Батаков (на фото – справа) знакомит ветерана Вооруженных сил РФ Александра Першакова с открывшейся экспозицией. Фото: пресс-служба ЦВО