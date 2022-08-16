На контроле у общества

Председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин и руководитель регионального отделения Русского географического общества Светлана Минюрова после подписания соглашения Фото: Полина Зиновьева

Вчера в Общественной палате Свердловской области представители региональных отделений политических партий, некоммерческих организаций и общественных движений подписали соглашения о сотрудничестве при проведении выборов в единый день голосования 11 сентября 2022 года. Общее число договоренностей о взаимодействии по созданию корпуса общественных наблюдателей вплотную приблизилось к сотне.

Председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин напомнил, что в соответствии с соглашением организации предоставляют кандидатуры для работы наблюдателями, все они проходят обучение по единому федеральному стандарту.

Председатель правления Свердловского регионального отделения общероссийского общественного движения содействия укреплению дружбы и согласия среди молодежи «Всероссийский Межнациональный Союз Молодежи» Назим Гасанов считает, что активная гражданская позиция сегодня важна как никогда ранее.

«Очень важно сейчас иметь активную гражданскую позицию. Сидеть дома и протестовать против всего и всех – это не позиция, это ее отсутствие. Во всяком случае – в реальном, правовом, гражданском поле», – отметил Назим Гасанов.

Председатель Свердловского областного отделения Всероссийской организации «Русское географическое общество», ректор Уральского государственного педагогического университета Светлана Минюрова заявила, что участие в выборах 11 сентября – это один из важных способов выстраивания траектории развития Свердловской области.

«В Свердловской области проживают более четырех миллионов человек – представителей более 40 национальностей. Но всех нас, безусловно, объединяет забота о родном крае, желание, чтобы он процветал и развивался. Участие в выборах в единый день голосования 11 сентября – одно из ключевых прав каждого гражданина нашей страны. Общественное наблюдение за ходом голосования придает процессу легитимность», – сказала Светлана Минюрова.

Подписи под соглашением также поставили: руководитель регионального исполнительного комитета Свердловского отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Жуков, уполномоченный представитель председателя Совета Регионального отделения социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Свердловской области Виталий Сухов, руководитель аппарата Свердловского регионального отделения политической партии Либерально-демократической партии России Антон Безденежных, секретарь регионального отделения политической партии «Новые люди» Егор Невидимов, заместитель директора Автономной некоммерческой организации по оказанию социальных услуг гражданам «Уральский центр медиации» Анна Талалаева, заместитель председателя правления Свердловского регионального молодежно-патриотического общественного движения «Казачий Дозор» ИванТерентьев.

Напомним, 11 сентября, в единый день голосования, на Среднем Урале в 53 муниципалитетах будут избраны 799 депутатов в местные представительные органы власти, в одном муниципальном образовании пройдут выборы главы и одновременно с этим состоятся выборы губернатора Свердловской области. Процедура волеизъявления пройдет на 2 500 участках региона.