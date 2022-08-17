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Общество
17 августа 2022, 18:25

В регионах УрФО нормализовалась ситуация с природными пожарами

пожар в лесу

В этом году в УрФО было зафиксировано два пиковых периода по лесным пожарам. Это начало мая и августа. Фото: Галина Соловьева

Полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев оценил работу регионов по ликвидации природных пожаров как удовлетворительную.

По его словам, большинству удается идти на опережение — согласовывать объемы сил и средств, которые можно будет привлечь из соседних территорий, в случае нехватки своих. Это, по мнению полпреда, оправданно.

"Такое заблаговременное определение и согласование взаимной помощи — гарантия того, что огненная стихия не выйдет из- под контроля", — подчеркнул Владимир Якушев.

Как говорится на сайте полномочного представителя президента, в этом году в УрФО были зафиксированы два пиковых периода по лесным пожарам. Это начало мая и августа. Причинами весенних ЧП были погодные условия и несоблюдения правил во время отдыха и при проведении работ на дачных участках. Летних — жаркая погода и грозовая активность.

Отмечается, что по данным на сегодняшнее утро в Свердловской области, ХМАО – Югре и в ЯНАО действуют 9 природных пожаров на общей площади 652 га. Все они локализованы. В тушении задействовано 229 человек и 48 единиц техники.

Областная газета Свердловской области

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