На Среднем Урале почетное звание "Мать-героиня" могут присвоить 33 женщинам

В Свердловской области 33 женщины могут быть удостоены звания "Мать-героиня". Фото: департамент информационной политики Свердловской области

33 многодетные жительницы Свердловской области могут получить звание "Мать-героиня". Ранее указ об учреждении награды подписал президент РФ Владимир Путин.

По данным минсоцполитики Свердловской области, в регионе есть 33 семьи, где воспитывают 10 и более детей. 8 таких семей живут в Екатеринбурге, 3 — в Нижнем Тагиле, по 2 — в Качканаре, Серове и других населенных пунктах, сообщают в департаменте информационной политики региона.

Звание "Мать-героиня" может быть присвоено Наталье Седых из Качканара, которая с мужем Сергеем воспитывают 12 детей (от года до 21). Познакомились будущие супруги в Иркутске. По словам Натальи, тогда жених поразил ее романтическим отношением. Он писал ей стихи собственного сочинения. В итоге она не устояла и в 2000 году вышла замуж за Сергея.

"Я понимала, что это мой мужчина. Он очень нежный и ласковый, поэтому я и нарожала ему столько детей", — рассказала Наталья Седых. Семья считается образцовой. Дети помогают родителям, а в доме царит понимание и любовь.

Отметим, на Среднем Урале есть собственная награда "Материнская доблесть" I степени. Ее вручают женщинам, которые родили или усыновили 10 и больше детей. Матерям также положена выплата в 165 тысяч рублей единовременно. Знак II степени и денежная премия выдаются свердловчанкам, у которых 9 или 8 детей. Награду III степени получают мамы с 5, 6 и 7 детьми. Также с конца 2021 года премию "Материнская доблесть" могут получать отцы в случае смерти матери.

Добавим, сейчас на Среднем Урале проживает более 67 тысяч многодетных семей. Им оказывают меры поддержки в рамках нацпроекта "Демография" и других региональных программ. Расширены возможности применения областного маткапитала.