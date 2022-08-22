«Депутатская вертикаль» взялась за восстановление

Заседании «Депутатской вертикали» провели глава объединения, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель Заксобрания области Людмила Бабушкина. Фото: Павел Ворожцов

Вчера в Екатеринбурге прошло очередное заседание ассамблеи Свердловского регионального объединения «Депутатская вертикаль». В нем приняли участие глава объединения, председатель комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел КРАШЕНИННИКОВ, губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ и председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила БАБУШКИНА. Главной темой мероприятия стала законодательная инициатива свердловских властей, касающаяся упрощения процедуры восстановления объектов культурного наследия (ОКН).

По данным губернатора Свердловской области, капитальные ремонты в жилых домах, имеющих статус ОКН, занимают от четырех до пяти лет, а стоимость работ в них в двенадцать раз выше, чем в обычных многоквартирниках. «К ремонту таких домов предъявляются особые требования, что приводит к существенному увеличению объемов, сроков и стоимости работ. Люди вынуждены годами жить в некомфортных условиях и ждать ремонта», – отметил губернатор Евгений Куйвашев.

В качестве примера губернатор привел жилой фонд Ирбита и Городок чекистов в Екатеринбурге. Только в Ирбите за три года нужно отреставрировать 15 домов–памятников. Всего же в региональную программу капремонтов многоквартирных домов включено 122 таких объекта. Из-за большого объема и стоимости работ капремонт ОКН без федерального софинансирования невозможен.

В связи с этим глава региона обратился к Павлу Крашенинникову с предложением внести в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия» изменения, предусматривающие перераспределение полномочий между государственными органами Федерации и субъектов, а также сокращение административных барьеров в части оформления разрешительной документации по ОКН. Они позволят ускорить процесс капитального ремонта объектов культурного наследия и сократить затраты на его выполнение.

Как пояснила Людмила Бабушкина, проект изменений был подготовлен рабочей группой при губернаторе Свердловской области под руководством ее первого заместителя Виктора Шептия. «В ней участвовали депутаты Законодательного собрания, депутаты представительных органов муниципальных образований, члены общественных организаций. Мы очень серьезно занимались подготовкой этого законопроекта», – подчеркнула председатель Законодательного собрания.

По словам Павла Крашенинникова, свердловская инициатива имеет неоспоримое преимущество перед законопроектом об ОКН, который рассматривался Госдумой весной этого года: она предполагает комплексные изменения в жилищном законодательстве и затрагивает, кроме закона об ОКН, Жилищный кодекс, а также Законы о конституционных соглашениях и приватизации.

«Из-за сложностей и законодательных противоречий при ремонте домов, которые являются объектами культурного наследия, люди живут в полуаварийных домах. Только документация на проведение работ рассматривается в течение трех лет. За это время нарушаются жилищные права граждан, а дома просто разрушаются. Мы за то, чтобы объекты благодаря более быстрым и четким процедурам лучше сохранялись, чтобы люди смогли жить в человеческих условиях», – отметил он, выразив надежду, что подготовленные в рамках «Депутатской вертикали» предложения найдут свое отражение в новом законе, и процедура восстановления домов-памятников будет упрощена.

Изменения в закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» позволят: проводить ремонт инженерных сетей ОКН по обычной схеме, если их расположение никак не меняется;

проводить замену лифтового оборудования по обычной схеме, если конструкции шахты, машинного отделения и лестниц, которые не являются предметом охраны, никак не меняются;

органам местного самоуправления предусматривать средства на противоаварийные работы, если ОКН не включен в региональные программы капремонта и не признан аварийным;

направлять средства регионального бюджета на капитальный ремонт конструктивных элементов, являющихся предметом охраны в многоквартирных домах;

органам региональной власти исключать из реестра объектов культурного наследия давно утраченные здания.

СПРАВКА Свердловское региональное объединение «Депутатская вертикаль» – это инструмент взаимодействия парламентариев разных уровней для обсуждения актуальных проблем региона и поиска путей их решения. В него входят депутаты Государственной Думы ФС РФ от Свердловской области, депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, представительные органы муниципальных образований (в качестве коллективных членов). Оперативным рабочим органом является совет объединения. Первая Ассамблея «Депутатской вертикали» состоялась в Екатеринбурге в 2017 году.