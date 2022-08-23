Свердловская область получит 332 млн рублей на развитие туристической инфраструктуры

На создание кемпингов и глэмпингов выделят 82 млн рублей. Фото: Галина Соловьева

Директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова рассказала, что три региональные заявки на развитие туристической инфраструктуры получили одобрение Ростуризма. В 2023 году на эти цели из федерального бюджета выделят 332 млн рублей.

На обустройство и развитие пляжей будет направлено 143 млн 856 тыс. рублей. На создание кемпингов и глэмпингов выделят 82 млн рублей, а на разработку новых маршрутов, приобретение туроборудования, организацию круглогодичных бассейнов и развитие турсреды для людей с ограниченными возможностями здоровья — 106,3 млн рублей.

В региональном департаменте информполитики отметили, что Свердловская область вошла в тройку субъектов РФ, получивших наибольшие суммы от Ростуризма. При этом софинансирование из регионального бюджета составит 7% от федерального гранта, а инвесторы должны будут вложить не менее 55% от общей суммы проекта.

Конкурс на предоставление грантов будет объявлен в 2023 году.

"По предварительной оценке, с привлечением грантовой поддержки планируется реализовать порядка 70 проектов, в том числе планируется создать порядка 100 номеров в глэмпингах и автокемпингах. Финансирование инфраструктуры позволит в 2023 году на 10% увеличить поток туристов на сплавах, вело-пешеходных маршрутах и эко-тропах", — сказала Эльмира Туканова в ходе пресс-конференции 23 августа.

Она также отметила, что Свердловская область по объему турпотока вышла на уровень допандемийного 2019 года. За летний сезон туристический поток вырос на 15% по отношению к предыдущему году.