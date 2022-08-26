В Ирбите взялись за реставрацию новой партии исторических зданий

Дом №37 по улице Орджоникидзе, известный в Ирбите как "Дом Павлова": подрядчики разбирают аварийные конструкции. Фото: пресс-служба администрации ГО «город Ирбит».

Шестой год в Ирбите по поручению губернатора Свердловской области Евгения КУЙВАШЕВА восстанавливают объекты культурного наследия. В старинном купеческом городе сохранилось 86 архитектурных памятников, 26 из них – жилые дома (рекордный для малых городов региона показатель). Как сообщили «ОГ» в мэрии, сейчас в плановом порядке реставрируются семь объектов, еще три здания власти взяли в работу внепланово – они начали рушиться на глазах.

За шесть лет на реставрацию ирбитских памятников архитектуры из резервного фонда правительства Свердловской области и городского бюджета направлено более 320 млн рублей. Восстановлены восемь многоквартирников по улицам Ленина, Володарского, Карла Либкнехта, Коммуны и Красноармейской. Они были построены в XIX – начале XX веков и «дожили» до наших дней в полуразрушенном состоянии.

– В домах отсутствовали элементарные бытовые условия для проживания: там было печное отопление, самовольно оборудованные сети водоснабжения и канализации; добавьте к этому провисшие потолки, растрескавшиеся стены. Между тем еще в советское время этим домам был присвоен статус объектов культурного наследия, поэтому сносить их нельзя – только восстанавливать. В муниципальном бюджете таких средств не было. Решить проблему удалось благодаря поддержке областного правительства, – рассказал «ОГ» мэр Ирбита Николай Юдин.

Сейчас в городе завершается реставрация жилых домов по Кирова, 60 и Советской, 1. Из-за аварийного состояния межэтажных перекрытий жильцов пришлось расселить в маневренный жилфонд. Параллельно начинаются работы в домах по Революции, 24 и Советской, 13. Идет восстановление зданий Пассажа, драматического театра и школы №1.

В ближайшие два года ирбитские власти рассчитывали планово отреставрировать еще четыре жилых дома -проектно-сметная документация по ним уже разрабатывается. Но, как сообщил директор городского Центра охраны памятников истории и культуры Владимир Мантуров, по факту объектов будет больше: старинные здания преподносят «сюрпризы».

Падение угла

Два с половиной месяца назад в Ирбите обрушился угол дома №61 по улице Орджоникидзе.

– Ушел на работу в ночь, утром звонит жена и сообщает: кусок стены нашего дома выпал на улицу, – рассказывает ирбитчанин Михаил Воробьев. – Прибегаю домой, а там машины скорой помощи, полиции, МЧС. Слава богу, никто не пострадал – угол выпал в правом крыле, где давно никто не живет. Но в левом крыле еще есть жилые квартиры, в том числе наша. Сейчас аварийный участок огорожен забором, разрушенные куски кирпичной кладки убраны, ждем ремонта.

Орджоникидзе, 61 – дом с более чем вековой историей. Был построен в 1915 году как воинская казарма, позднее в нем базировалось общежитие мотоциклетного техникума. В советское время здание «расквартировали», приватизированное жилье в нем получили более 30 семей. Десять лет назад дом начал буквально «расползаться по швам», но тогдашние власти города ограничились тем, что поставили к нему подпорки…

– Теперь здание включено в перечень объектов культурного наследия, которые будут восстановлены в ближайшее время. Идет подготовка проектно-сметной документации, после чего сразу начинаем реконструкцию, – сообщил Владимир Мантуров.

Лес из фундамента

Еще одно примечательное здание расположено по адресу Орджоникидзе, 37. Его построили в 1858 году, сперва в нем размещалась гостиница, затем по очереди – Сибирский банк, Военно-революционный комитет, горком партии, трест столовых, редакция газеты «Восход», народный суд… Известно, что здесь неоднократно встречался с избирателями и партийным руководством Ирбита командующий Уральским военным округом, депутат Верховного Совета СССР, маршал Победы Георгий Жуков.

30 лет назад в здании произошел пожар – сгорела крыша. Объект культурного наследия опустел и начал ветшать. Дом выкупил местный предприниматель, но средств на реставрацию не нашел. В итоге, от памятника архитектуры остались только стены, а сквозь фундамент проросли деревья.

– За разбитый внешний вид ирбитчане окрестили его «Домом Павлова» – по аналогии со зданием, ставшим знаменитым после Сталинградской битвы, – вспоминает сотрудник ирбитского историко-этнографического музея Оксана Кадочникова.

Ежегодно разрушенный дом просто закрывали сеткой, но полторы недели назад аварийные конструкции неожиданно начали разбирать. Как выяснила «ОГ», собственник вернул здание в муниципальную собственность.

– Ответственность за этот объект теперь несет город, в ближайшее время он будет восстановлен. По поручению главы Ирбита проведено обследование дома, идут противоаварийные работы, после чего объект будет законсервирован и специалисты начнут готовить документы для реставрации. Один из вариантов дальнейшего использования здания – гостиница: количество туристов в городе растет, это востребовано, – сообщили в пресс-службе мэрии.

Запретная зона

В список объектов культурного наследия, подлежащих незамедлительному ремонту, ирбитские власти включили и дом №11 по улице Карла Либкнехта. Каменное двухэтажное здание с мезонином постройки 1849 года принадлежало купцу и банкиру Ивану Кондыреву. Долгое время оно пустовало и в итоге превратилось в притон для маргиналов. Недавно дом начали разбирать изнутри: оказалось, что кирпичи в одной из стен износились настолько, что рассыпались в песок.

– Решили заменить кирпичи вручную, но не успели. Две недели назад, в канун ярмарки, из-за сильного дождя стенка буквально сложилась. Хорошо, что вовнутрь, а не на улицу. Сейчас вход на территорию объекта запрещен – опасно для жизни. Идет подготовка к реставрационным работам, – говорит Владимир Мантуров.

К концу 2023 года, в соответствии с поручением губернатора, ирбитские власти должны восстановить в общей сложности 15 архитектурных памятников. В областном Управлении госохраны объектов культурного наследия отмечают: задача непростая.

– Город строился в XVIII-XIX веках из кирпича на бутовых фундаментах, основу которых составляют крупные камни. В отличие от бетона под воздействием влаги они размываются, что не лучшим образом сказывается на сохранности зданий, – подчеркнул начальник Управления Евгений Рябинин.

Тем не менее, шансы выполнить работы в срок есть. За последние шесть лет Ирбит приобрел огромный опыт в вопросах реставрации старинных зданий. Ирбитских специалистов даже привлекают к аналогичным работам в других городах области (см. «ОГ» №114 от 01.07.2022). А их наработки легли в основу разработанной областными властями законодательной инициативы по упрощению процедуры восстановления архитектурных памятников. Инициатива была озвучена на прошедшем на этой неделе заседании Свердловского регионального объединения «Депутатская вертикаль». Глава объединения, депутат Госдумы Павел Крашенинников, принимавший участие в заседании, пообещал учесть предложения свердловских парламентариев в новом законе (подробнее об этом см. в «ОГ» №151 от 23.08.2022).

Справочно В Свердловской области насчитывается 1490 объектов культурного наследия. 80 процентов из них расположены в пяти городах: Екатеринбурге (805 зданий), Верхотурье (140), Нижнем Тагиле (89), Ирбите (86) и Каменске-Уральском (70).

Еще и храм В 2022 году областное управление госохраны объектов культурного наследия выдало разрешение на проведение работ по сохранению Церкви Сретения Господня. Объект построен в 1794 году. Изюминка Церкви – шатровая колокольня, которую видно сразу с семи городских улиц. Как сообщили в мэрии, помощь в реставрации Церкви окажет УГМК, работы начнутся в ближайшее время.