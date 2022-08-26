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Общество
26 августа 2022, 15:58

Полицейские в ходе рейда проверили в Железнодорожном районе Екатеринбурга более 170 мигрантов

Мигранты

За различные нарушения миграционного законодательства к административной ответственности привлекли 42 человека. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В Железнодорожном районе Екатеринбурга прошел рейд, направленный на выявление нарушений миграционного законодательства. Всего силовики проверили более 170 иностранных граждан.

Помимо полицейских в рейде принимали участие сотрудники ФСБ, прокуратуры, а также бойцы отряда спецназначения "Гром". Проверкам подверглись и работодатели, использующие труд иностранных граждан. Основное внимание было уделено общежитиям для мигрантов и лиц без российского гражданства.

"Цель проверок — выявление и пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства, а также проверка иностранных граждан на причастность к совершению преступлений и правонарушений на территории областного центра", — уточнили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

За различные нарушения миграционного законодательства к административной ответственности были привлечены 42 человека.

Областная газета Свердловской области

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