Уральский застройщик в рамках концессии возведет в Екатеринбурге школу

Новую школу № 41 построят в Екатеринбурге на месте ранее снесенной. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге построят школу в рамках государственно-частного партнерства. Образовательное учреждение на 925 мест возведет уральский застройщик на условиях концессионного соглашения, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Строительство новых школ имеет большое значение для нашего региона. Новое здание, построенное на месте снесенной школы, будет отвечать всем современным требованиям образовательной системы. Работа по федеральной программе продолжается", — рассказал министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

Новую екатеринбургскую школу № 41 на месте снесенной в 2019 году планируют построить и ввести в эксплуатацию до конца 2023 года. Проект оценивается в 1,7 млрд рублей, из этих средств больше 433 млн рублей составляет федеральная субсидия, сообщили представители застройщика.

"Основное преимущество концессии для государства — возможность строительства объектов "в рассрочку". Также инвестор осуществляет техническое обслуживание школы на протяжении срока действия концессии, что позволяет оперативно устранять проблемы, связанные с эксплуатацией здания", — сказала исполняющий обязанности министра инвестиций и развития Свердловской области Елена Хлыбова.

По данным министра Юрия Биктуганова, в регионе начата разработка документов на возведение двух школ за счет концессии. Одну — на полторы тысячи мест — хотят построить в Екатеринбурге, другую, рассчитанную на 825 учеников, — в Березовском. Также в августе 2022 года соглашение о государственно-частном партнерстве было подписано о строительстве школы в Верхней Пышме. Там намерены создать образовательное учреждение на 1 325 мест. Сдать в работу школу планируют в 2023 году.

Также на Среднем Урале реализуются муниципальные концессии. В Ревде и Каменске-Уральском уже действуют детские сады, построенные на деньги инвесторов и бюджета.