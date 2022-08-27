Как прошел фестиваль "От Винта!" на аэродроме Логиново. Фото

Для гостей фестиваля были подготовлены выступления каскадеров, выставка ретроавтомобилей и мототехники и авиашоу. Фото: Полина Зиновьева

На аэродроме Логиново 27 августа прошел фестиваль "От Винта!", на котором презентовали пилотажную группу Свердловской области. "Областная газета" побывала на мероприятии и делится фотографиями и впечатлениями участников.

На фестивале состоялись выступления каскадеров, выставка ретроавтомобилей и мототехники и, конечно же, авиашоу. По словам организаторов, несмотря на серьезную подготовку, не все прошло гладко. Например, выступление авиаторов пришлось отложить из-за поломки самолета Як, однако специалисты смогли исправить проблему всего за 2 часа. В благодарность зрителям за терпение авиашоу длилось в 2 раза дольше.

Также мотокаскадеры показали экстремальный трюк — прыжок на железном коне через самолет.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

"Мы очень рады, что приехали парни с "Автозвука", ребята с ретротачками. 30 мотоклубов Екатеринбурга делегировали своих байкеров! Здесь же у нас танцы, спектакли, детская анимация. В общем, получилась очень интересная зона отдыха, где все могут найти для себя интересный досуг", — рассказала автор фестиваля Вероника Пиджакова.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Еще одним необычным зрелищем стали прыжки парашютистов с малой высоты — всего 200 метров. Зрители могли увидеть, как раскрывается парашют и как с ним работает спортсмен.

"Я прыгаю первый раз. Перед выходом из самолета было очень страшно. Я прыгал третьим, и чем ближе подходила моя очередь, тем более жутко становилось. Когда уже вышел из самолета и раскрыл парашют, было ощущение эйфории. Еще бы раз прыгнул, честно говоря", — рассказал корреспонденту "ОГ" парашютист Иван.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Для храбрецов, которым не страшна высота, также был организован подъем на уровень 30-этажного дома на аэростатах.