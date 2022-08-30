В Сысерти переизбрали мэра

В Сысерти на пятилетний срок переизбрали Дмитрия Нисковских. Фото: Алексей Кунилов

В Сысерти на новый пятилетний срок переизбран действующий глава Дмитрий Нисковских. О результатах голосования, которое прошло сегодня в думе городского округа, "Областной газете" рассказал сам градоначальник.

"За утверждение протокола у нас было тайное голосование, из 18 присутствующих депутатов 16 человек поддержали мою кандидатуру, 1 бюллетень был испорчен, 1 человек проголосовал за моего оппонента", — уточнил Дмитрий Нисковских.

В начале июля 2022 года думой Сысерти был объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы. Всего заявки подали два претендента: действующий мэр Дмитрий Нисковских и его первый заместитель Сергей Воробьев.

Переизбранный мэр отметил, что в ближайшие пять лет намерен заниматься реализацией существующих программ и развитием новых проектов на вверенной ему территории.

Отметим, Дмитрий Нисковских руководит Сысертью с сентября 2017 года.