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30 августа 2022, 16:37

В Сысерти переизбрали мэра

  Валерия Белякова
Дмитрий Нисковских

В Сысерти на пятилетний срок переизбрали Дмитрия Нисковских. Фото: Алексей Кунилов

В Сысерти на новый пятилетний срок переизбран действующий глава Дмитрий Нисковских. О результатах голосования, которое прошло сегодня в думе городского округа, "Областной газете" рассказал сам градоначальник.

"За утверждение протокола у нас было тайное голосование, из 18 присутствующих депутатов 16 человек поддержали мою кандидатуру, 1 бюллетень был испорчен, 1 человек проголосовал за моего оппонента", — уточнил Дмитрий Нисковских.  

В начале июля 2022 года думой Сысерти был объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы. Всего заявки подали два претендента: действующий мэр Дмитрий Нисковских и его первый заместитель Сергей Воробьев.  

Переизбранный мэр отметил, что в ближайшие пять лет намерен заниматься реализацией существующих программ и развитием новых проектов на вверенной ему территории. 

Отметим, Дмитрий Нисковских руководит Сысертью с сентября 2017 года.

Вновь избранный мэр Сысерти родился в Среднеуральске, является выпускником Уральской государственной юридической академии. В разное время работал в правительстве Свердловской области, был депутатом заксобрания региона, в 2016 году возглавлял областное министерство инвестиций и развития, сообщается на сайте думы Сысертского городского округа.

Областная газета Свердловской области

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