Трудовые каникулы

Большая часть трудоустроенных подростков в этом году занималась благоустройством. Фото: Алёна Хазинурова

В региональном департаменте по труду и занятости населения и Минобразования подвели итоги летней кампании по трудоустройству несовершеннолетних. В каникулы молодежь трудилась в сферах ЖКХ, здравоохранения, образования, науки и культуры. Места подросткам предоставили почти 600 работодателей Свердловской области.

Пусть меня научат

Ежегодно в летние каникулы работодатели открывают дополнительные рабочие места для школьников, которые решили отдохнуть с пользой для своего бюджета. Еще два года назад специалисты службы занятости отмечали, что таких подростков становится все больше. Положительную динамику подкосила пандемия. Количество свободных рабочих мест резко сократилось. Так, по данным службы занятости, в 2017 году были официально трудоустроены на временную работу более 21,5 тысячи несовершеннолетних, а уже в 2020 году их количество сократилось до 13 тысяч. Сегодня этот показатель не намного выше.

Заместитель директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия Бордюгова рассказала, что в этом году на временное трудоустройство было принято 17389 подростков. В основном они занимались работами по благоустройству территорий, оцифровке библиотечного фонда, прополке овощей. Случаи, когда школьники были устроены на производственные предприятия, – единичны.

– Мы предлагаем подросткам временную занятость. Без специальности рассчитывать на что-то другое им не приходится. Чаще всего это неквалифицированный труд. Бывают случаи, ребенок обращается за помощью, и мы проводим профориентацию. В год устраивается на постоянную работу 50–60 человек. Наша позиция: подросток должен получить профессию, и только потом строить долгосрочные планы, – отметила Наталия Бордюгова.

В Министерстве образования региона сообщили, что временное трудоустройство подросткам предоставляли в 70 муниципальных образованиях Свердловской области.

– В регионе работали 45 лагерей труда и отдыха, через них прошло около полутора тысяч подростков. В среднем заработная плата составила семь тысяч рублей в месяц. Если сравнивать с другими регионами, то это достаточно внушительная цифра. Также было сформировано 638 трудовых объединений, бригад и отрядов. В них было задействовано 7934 подростка. Средняя зарплата составила около 6,5 тысячи рублей. Еще 15 тысяч подростков работали на молодежных биржах труда. Заработок там – порядка шести тысяч рублей в месяц, – привел статистику начальник отдела дополнительного образования, летнего отдыха и сопровождения одаренных детей Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Сергей Карсканов.

Работа без опасности

У занятого работой подростка меньше шансов получить травму, так как он находится под присмотром, считает Уполномоченный по правам ребенка в регионе Игорь Мороков. К тому же права несовершеннолетнего работника защищает Трудовой кодекс РФ. В нем более тысячи ограничений, касающихся труда несовершеннолетних. В первую очередь, под запретом работы на производстве алкоголя и сигарет, в ночных клубах, шахтах, банях и казино. Существуют ограничения и по времени труда, оно не должно превышать четырех часов в день – для работников 14–15 лет, пяти часов – 15–16 лет и семи часов – 16–18 лет.

Школьница Анна Моховаиз Верхней Пышмы через Центр занятости в июне получила вакансию регистратора в детской поликлинике.

– От меня требовалось разбирать медкарты, заносить данные в общую базу, отмечать в ней приемы, отвечать на звонки и выписывать талоны. Стоит понимать, что в поликлинику, особенно детскую, люди приходят не в самом спокойном состоянии. На меня в жизни столько не кричали, сколько за месяц работы там. Было очень тяжело справляться с этим, но я получила невероятный опыт общения с людьми, поняла, почему некоторые ведут себя так или иначе, и получила понимание работы системы здравоохранения, что немаловажно для любого человека. Вернулась бы туда с радостью еще на каникулы, – рассказала Анна.

Студентка из Первоуральска Екатерина Котельникова также вспоминает свой первый трудовой опыт, полученный в 14-летнем возрасте:

– Моей первой официальной работой стало плетение венков в ритуальном агентстве. Я люблю работать руками, делать что-то. Но в памяти, конечно, остались и лица людей, потерявших своих близких. При том, что я работала всего по 5 часов в день, я выдержала только месяц. Тем летом я больше не смогла собраться с силами. В ритуальных агентствах с тех пор не работала, – вспоминает Екатерина.

Сама по себе работа по плетению ритуальных венков – вреда не приносит. Это полезный навык во время взросления, который помогает осознать ценность денег и научиться ими распоряжаться, но к выбору летней подработки ребенка стоит относиться внимательнее, считает заведующий отделением областного центра психологической поддержки детей и подростков Кирилл Бахарев :

– Конкретно в этом случае работодатель должен был обеспечить изолирование ребенка от других сфер работы ритуального бюро. Я бы рекомендовал в подростковом возрасте выбирать места, где деятельность ребенка связана с приобретением коммуникативных навыков. Например, общепит или магазин, что благоприятно влияет на развитие детей, – пояснил специалист.

Отдельная категория несовершеннолетних – это трудоустроенные неофициально. Устраиваясь по устной договоренности, они тут же попадают в группу риска, поясняет уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области. В случае спора с работодателем несовершеннолетний скорее всего не сможет защитить свои права. По данным детского омбудсмена, в этом году была зарегистрирована лишь одна жалоба на нарушение трудового законодательства в отношении несовершеннолетнего. За тем, чтобы дети не пострадали на рабочих местах, ни морально, ни физически должен следить работодатель, но не нужно снимать ответственность и с родителей. К тому же, сами дети кроме заработка тоже должны получать жизненный опыт, пояснил Игорь Мороков.