Программа поддержки "Кампус" стимулирует студентов учиться на Среднем Урале

Почти 10% жителей уральской столицы – студенты. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Свердловской области хотят запустить самую масштабную в стране программу по поддержке студенчества "Кампус". Данную тему глава региона обсудил с представителями около 20 высших учебных заведений.

Как отмечают в департаменте информполитики Свердловской области, "Екатеринбург должен стать студенческой столицей России, привлекая в том числе и талантливую молодежь из других субъектов и даже из-за рубежа". Уточняется, что по количеству вузов и по числу студентов уральская столица обгоняет Москву и Санкт-Петербург.

Программа "Кампус" помимо современной инфраструктуры для учебы позволит сформировать и другие стимулы, чтобы молодежь хотела учиться на Среднем Урале. В их числе:

новая стипендиальная программа, предполагающая выплаты до 10 тысяч рублей "хорошистам" и "отличникам";

разработка программы арендного жилья, помимо строительства и ремонта общежитий;

скидочная программа для студентов, которая будет распространяться на кафе и магазины, спортзалы и музеи, другие локации.

Кроме того, обсуждается вопрос создания единой студенческой карты. Соответствующее задание дано региональному министерству цифрового развития.

Для реализации этих и других направлений создается фонд "Кампус", в состав которого должны войти представители вузов, крупнейшие работодатели. В процессе проработки программы будут учтены инициативы студенческого сообщества. Основные направления "Кампуса" начнут работать уже с 1 января 2023 года.