Роскомнадзор полностью поддерживает закон о штрафах за пропаганду педофилии и ЛГБТ

Александр Хинштейн опубликовал у себя в telegram-канале обращение главы Роскомнадзора Андрея Липова. Фото: сайт Госдумы РФ

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что Роскомнадзор (РКН) поддерживает законопроект о введении штрафов за пропаганду ЛГБТ и педофилии. Максимальный штраф составляет 4 млн рублей.

Александр Хинштейн опубликовал у себя в telegram-канале обращение главы Роскомнадзора Андрея Липова.

"Роскомнадзор полностью поддерживает подготовленный нами законопроект об ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии. В качестве наглядной иллюстрации, почему нужен такой закон, ведомство проводит пример книги-провокации "Лето в пионерском галстуке", которая формально ничего сегодня не нарушает", — пишет глава комитета Госдумы.

В свою очередь Андрей Липов в обращении отмечает, что вышеупомянутая книга, несмотря на "формальное ограничение "18+", рассчитана на возрастную аудиторию старше 14 лет. По мнению главы РКН, навязчивое распространение информации, направленной на популяризацию нетрадиционных сексуальных отношений, противоречит принципам сохранения традиционных семейных и морально-нравственных ценностей российского общества.

Как пишет "Парламентская газета", для физических лиц штраф за пропаганду ЛГБТ составит от 50 до 100 тыс. рублей, от 100 до 200 тыс. рублей — для должностных лиц и от 800 тысяч до 1 млн рублей — для юрлиц (либо приостановление деятельности на срок до 90 суток). За пропаганду педофилии предлагается ввести штраф в размере от 200 до 400 тыс. рублей для физлиц, от 400 до 800 тыс. рублей — для должностных лиц, от 1 до 4 млн рублей — для юрлиц (либо приостановление деятельности на срок до 90 суток).