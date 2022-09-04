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4 сентября 2022, 16:21

На Среднем Урале действуют пять "Кванториумов"

Кванториум

Детские технопарки "Кванториум" — площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления. Фото: департамент информполитики Свердловской области

На Свердловской детской железной дороге в ЦПКиО Екатеринбурга работает "Кванториум". Его возможности сегодня оценил глава Среднего Урала.

Технопарк, учебные классы, а также железнодорожный музей губернатору презентовал начальник СвЖД Иван Колесников, сообщает департамент информполитики Свердловской области. Отмечается, что на ДЖД занимаются школьники в возрасте от 11 до 17 лет.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Свердловская область — один из центров развития технического творчества и образования в России. С 2015 года в регионе реализуется программа "Уральская инженерная школа", в рамках которой сегодня развивается творческий потенциал детей.

Добавим, в регионе работают пять "Кванториумов", на базе которых занимаются более 20 тысяч детей: в Верхней Пышме на базе Центра технического творчества, в Новоуральске, в Первоуральске и два в Екатеринбурге.

Областная газета Свердловской области

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