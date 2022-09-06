Мошенники обманули врача из Екатеринбурга на 4,5 млн рублей

Правоохранители напоминают, не стоит переводить свои средства на неизвестные счета по указанию "сотрудников банка" или "представителей силовых ведомств". Фото: Нина Георгиева

В Екатеринбурге телефонные мошенники выманили у 34-летней женщины-врача личные накопления и заставили ее взять кредит. Пострадавшая обратилась в полицию.

Женщина заявила, что неизвестные похитили у нее 4 575 000 рублей. По ее словам, 1 сентября ей позвонил неизвестный и представился работником Центробанка. Он стандартно заявил о несанкционированном переводе с карты екатеринбурженки. Позже потерпевшей перезвонил якобы майор ФСБ и попросил следовать инструкциям банковского работника.

После этого женщина сняла все свои накопления в размере 2 млн 300 тысяч рублей. Кроме того, она набрала кредитов в банках города еще на 2 млн 275 тысяч рублей. Все деньги она переводила через банкоматы на "безопасные счета" — банковские карты мошенников. Свою ошибку потерпевшая осознала лишь через день после совершения переводов.

В настоящее время по факту хищения сотрудники екатеринбургской полиции проводят проверку. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления "Мошенничество в особо крупном размере", сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу​​​​​.