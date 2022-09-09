Пенсионерам – законные права

Пенсионное обеспечение граждан Российской Федерации является одним из важнейших конституционных прав. Его размер зависит не только от зарплаты, но и от трудового стажа. Однако случается, что перед выходом на заслуженный отдых человек узнает, что отдельные периоды его работы не были учтены – из-за этого размер пенсии может заметно уменьшиться.

С такой проблемой, в частности, в апреле 2022 года в Госюрбюро обратилась женщина-пенсионерка. Она хотела добиться включения в трудовой стаж трехлетнего периода работы у индивидуального предпринимателя и перерасчета пенсии с даты ее назначения – августа 2016 года. В подтверждение претензий были предъявлены трудовая книжка, а также трудовой договор.

Первоначально женщина обращалась в Пенсионный фонд, но получила отказ – его мотивировали тем, что в договоре нет отметки об исполнении, а у индивидуального предпринимателя отсутствует право вносить записи в трудовую книжку. Не помогли и запросы в муниципальный архив социально-правовых документов города Нижнего Тагила и в архив Горноуральского городского округа: туда документы по личному составу от индивидуального предпринимателя, у которого трудилась истица, не поступали, их местонахождение неизвестно.

Специалисты Госюрбюро не впервые сталкиваются с подобными ситуациями и уже отработали механизм восстановления пенсионных прав граждан в судебном порядке. Юрист организации подготовил исковое заявление в суд о включении спорного периода трудовой деятельности С. в пенсионный стаж и перерасчете пенсии.

Заявитель в судебном заседании пояснила, что в период с ноября 1998 года по ноябрь 2001 года работала у индивидуального предпринимателя продавцом, сведения о работе внесены в трудовую книжку.

Юрист Госюрбюро в качестве доказательства ее работы у индивидуального предпринимателя представил трудовую книжку с соответствующей записью, а также заявил ходатайство о допросе свидетелей. Суд ходатайство удовлетворил, свидетели факт работы женщины в магазине в Нижнем Тагиле подтвердили. Несмотря на то что представитель Пенсионного фонда настаивал на отказе в удовлетворении заявленных требований, суд признал ее трудовую книжку в качестве допустимого доказательства по делу, а показания свидетелей полностью соответствующими содержащимся в книжке сведениям.

В итоге суд удовлетворил исковые требования, обязав Пенсионный фонд включить в страховой стаж заявительницы спорный период работы и произвести перерасчет пенсии.

КОММЕНТАРИЙ Статьей 39 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту. Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом. Федеральным законом № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» при подсчете страхового стажа периоды работы на территории Российской Федерации могут устанавливаться на основании показаний двух и более свидетелей. Указанным законом правила подсчета и подтверждения страхового стажа, в том числе на основании свидетельских показаний, устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. В соответствии с Правилами подсчета и подтверждения страхового стажа для установления трудовых пенсий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.10.2014 № 1015, основным документом, подтверждающим периоды работы по трудовому договору, является трудовая книжка установленного образца. При отсутствии трудовой книжки в подтверждение периодов работы принимаются письменные договоры, справки, выдаваемые работодателями, выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы. Порядок и условия подтверждения трудового стажа гражданина определены законодательно. В случае невключения какого-то периода работы в трудовой стаж исправить положение может обращение в суд.

Более 80 процентов заявлений, направленных юристами Госюрбюро в суд, получают удовлетворение. Информацию о перечне лиц, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, и вопросам, по которым она может быть предоставлена, можно получить на сайте департамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области: svd.msudrf.ru и Госюрбюро: gubso.ru. Госюрбюро в г. Екатеринбурге расположено по адресу: ул. Малышева, д. 101, каб. 125, 126, 135 а, тел: 8 (343) 272–72–77.