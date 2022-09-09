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9 сентября 2022, 15:15

В 2023 году будет 6 месяцев с дополнительными выходными

календарь с месяцами, в которых есть дополнительные выходные

Календарь с месяцами, в которых есть дополнительные выходные. Фото: telegram-канал Госдумы РФ

Госдума РФ представила календарь на 2023 год, в котором указаны только месяцы с дополнительными праздничными выходными. Всего таких оказалось шесть – январь, февраль, март, май, июнь и ноябрь.

Начнется год с длинных выходных – с 1 по 8 января включительно. При этом традиционно новогодние праздники стартуют 31 декабря 2022 года.

В следующем месяце россияне будут отдыхать четыре дня подряд: в День защитника Отечества, который придется на четверг, 24 февраля (благодаря переносу нерабочего воскресенья 1 января), и в выходные. В марте только один праздничный день – 8 числа.

Последние выходные апреля перетекут в Праздник весны и труда. Далее, после четырех рабочих дней, благодаря Дню Победы граждан ждет длительный отдых – с 6 по 9 мая.

В июне День России, а в ноябре – День народного единства выпадают на понедельники и последуют за еженедельными выходными – субботой и воскресеньем.

Областная газета Свердловской области

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